СуперМарио и Неизвестные Отцы

thedrum.com: "Несмотря на то, что он выглядит и звучит точно так же, как настоящий Обама , новый Обама на самом деле представляет собой цифровую конструкцию, тщательно разработанную исследователями из Вашингтонского университета. Для создания цифровой копии Барака Обамы нейронной сети пришлось "скормить" 14 часов настоящих речей Обамы, и много видеоматериалов, и теперь она может генерировать новые клипы неотличимы от реальности.
В результате исследователи теперь могут вставлять любые слова по своему выбору в уста своей фотореалистичной марионетки, моделируя движение его губ, чтобы имитировать реальные тики и манеры Обамы.
Отвечая на вопрос Би-би-си, следует ли нам беспокоиться возможностью создания фальшивого президента, профессор Ира Кемельмахер-Склизерман из Вашингтонского университета, сказал: «Любая технология может быть использована отрицательно, и поэтому мы все должны работать над тем, чтобы убедиться, чтобы это не случилось.».
Прошлые попытки создания реалистичных представлений идентифицируемых фигур наткнулись на так называемую «Uncanny Valley», где небольшие несоответствия в движении рта подсознательно воспринимаются зрителями, что привело к разработке пользовательских алгоритмов, способных обеспечить требуемую точность".
Если раньше Неизвестным Отцам требовалось отбирать и вести определенных товарищей, то теперь надобность в этом отпадает. Публике предлагается восхищаться, любить, ненавидеть и бороться с виртуальными персонажами. Из компьютерных игр и мультфильмов. Пикачу, Путин, Трамп, Обама, Навальный, СуперМарио, Лара Крофт.
То, что реальное, существующее, будет смешиваться с придуманным - было понятно. Но не так же? Да, именно так.
Еще иногда говорят, хорошая власть должна быть незаметна, то есть все хорошо, все работает, а кто там этим рулит наверху - не важно. Но не в этом случае. Такая "власть" должна "принимать решения", быть назойливой, обязательно правоцирующей на эмоции, публика должна поделиться на ее обожателей и ненавистников ,- это и позволяет накачивать виртуальность "плотью и кровью", чтобы никто не смог заметить подвоха.
Когда то в определенных случаях было принято кричать: "А король то голый!". А что кричать если короля не существует? Тут можно только посмеяться:
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