среда, 20 декабря 2017 г.

Стирание Имен

Как бы и надо сие прокомментировать, но комментировать ничего. Люди подошли к делу  основательно. Через пять лет мы Россию (РФ) не узнаем. Проснемся в "другой стране", как уже было не раз. В небесах и головах кого надо все уже произошло.



"Критерии формы состоят из нескольких пунктов и касаются не только самих спортсменов, но и группы сопровождения, включая тренеров, врачей и помощников.

— Во-первых, на экипировке россиян герб страны и эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены на олимпийские кольца.

— Во-вторых, запрещены наименования сборной «Russia» и «RUS» — их следует сменить на «Olympic Athlete from Russia и «OAR» соответственно.

Размер шрифта для слов «Olympic Athlete from» на экипировке должен быть эквивалентен слову «Russia» (обязательно на английском языке). Сам шрифт должен быть как можно более универсальным и нейтральным.

— Форма должна содержать в себе не более двух цветов. Отдельные предметы одежды не должны вместе составлять российский триколор, или его напоминание.

— Цвета формы должны отличаться от российского триколора. Подразумевается то, что цвета не должны полностью совпадать, а могут быть либо более светлого, либо более темного оттенка".



Автор: Pavel на
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