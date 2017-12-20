Действие происходит в 2019 году североевропейском городке. Если оставить всю сюжетную шелуху, то это сериал о времени, об управлении временем, о том как закольцовывается история. События 2019-го связаны с событиями 1986-го, 33-х летней давности, и с 1953-м.
Управляет временем таинственный персонаж Ноа, в образе священника, или являющийся священником. По всей видимости, отсылка к иезуитам, которые и в основном ответственны за создания нашей Истории как таковой, после "темного Средневековья".
Еще интересный момент: контроль над временем достигается с помощью садисткого техномагического воздействия на сознание детей и подростков, которых похищают для этой цели.
Ну и такие сугубо исторические детали : 1986 - начало Перестройки, авария на Чернобыльской АЭС, 1953 - смерть Сталина, начало Оттепели, коронация Елизаветы 2-ой.
Ниже еще картинка для понимания динамики и того как закольцовывается (закольцовывают) время.
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