суббота, 9 декабря 2017 г.
Викторина
Бывают же совпадения.
1. "Виталий Мутко родился 8 декабря 1958 года в станице Куринская Краснодарского края. По всей видимости, имя Виталий — не настоящее. Несколько лет назад, когда журналисты «Советского спорта» сделали вылазку в ПТУ, в котором учился будущий министр, один из преподавателей как бы между делом поведал, что Мутко действительно учился у них, но его знали под именем Виктор:
«У нас, кстати, осталась поименная книга всех выпускников, — показывает Зинаида Васильевна. — Есть запись и о Викторе Леонтьевиче Мутко. Он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю».
Зачем бы человеку понадобилось менять имя, а не фамилию, действительно не совсем понятно. Особенно когда речь идет не о богемном персонаже, а о простом моряке. Ладно бы еще имя было каким-нибудь экзотическим, но смена Виктора на Виталия — это что-то из разряда «шило на мыло». Впрочем, мало ли какие странности бывают у людей".
2. "В связи с предстоящим 80-летием Горбачёва, началось освещение его жития в прессе. Начинают с того, что первоначально «Михаила» «Горбачёва» звали «Виктор». Далее можно не читать. Общество-то гиперинформационное.
У «Раисы Максимовны» тоже подставная биография".
Очень похоже на то, что Неизвестные Отцы СССР подбирали своих протеже по каким-то "натальным картам", по каким-то косвенным признакам, как "живых будд" в ламаизме. Имя Виктор.
Как и у Горбачева у Мутко началось очень бодрое продвижение по партийно-хозяйственной лестнице, и быть бы "Виталию Леонтьевичу" генсеком, или как минимум членом Политбюро, но СССР распустили. Впрочем, должность главного по спорту в РФ - очень жирная, и одновременно праздничная. Другому бы давно уже дали по шее за "достигнутые результаты", но кто ж Мутко даст? Он еще может генсеком станет в каком-нибудь СССР 3.0.
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