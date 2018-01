Перед прыжком в цифровую бездну

2014

Пример технологической сингулярности:23 июля Блог компании ASUS Russia : Скептики утверждают, что человеческий мозг никогда не будет оцифрован. У сверхсуперкомпьютеров не хватит мощности для обработки данных человеческого мозга.. А когда хватит, то встанет вопрос, где хранить эти данные. Закон Мура внушает надежду, что эти проблемы мы рано или поздно решим".13 ноября Корпорация IBM объявила о создании прототипа 50-кубитного квантового компьютера. Об этом на саммите Института инженеров электротехники и электроники (IEEE Industry Summit on the Future of Computing) сообщил исполнительный директор IBM Дарио Гил (Dario Gil), подробнее о разработке можно прочитать в пресс-релизе компании.Некоторые ученые считают, что для обеспечения превосходства квантового компьютера над обычным достаточно уже 50 кубитов. К этому пределу сейчас подбираются исследователи из различных групп".Тем не менее, существующие квантовые компьютеры являются крайне слабыми пробразами-игрушками в сравнении с предпологаемыми универсальными квантовыми компьютерами, вычислительные мощности которых превысят в миллиарды раз обычные компьютеры. По прогнозам, на это уйдет примерно 10 лет. По "странному совпадению", примерно к 2030 гг будет решена проблема "цифрового бессмертия".Впрочем, как далеко в действительности зашли в создании квантовых компьютеров, сказать мы не можем. Инженер работающий в компании Google над этим изделием мимоходом заметил, что помимо публичных экземпляров, выставляемых на широкое обозрение, в США ведутся и закрытые исследования под патронажем правительства. Физик из Google Джон Мартинис: "На самом деле, это началось уже сейчас – компания D-Wave уже продает вычислительные мощности своих вычислительных приборов клиентам, и IBM тоже уже предлагает такие услуги. Нам кажется, что это правильный подход – он избавляет клиентов от необходимости держать у себя очень сложное и дорогое оборудование.С другой стороны, Google идет несколько другим путем – мы сначала пытаемся создать "рабочий" квантовый компьютер, и только потом мы начнем делиться его мощностями с клиентами и сообществом.Сейчас очень тяжело предсказать то, как на подобные инициативы отреагирует правительство США., но об этих проектах мы ничего не знаем, в отличие от наших собственных проектов, полностью открытых для публики. Мы верим, что открытые проекты в этой области принесут пользу обществу". Винфрид Хенсингер, профессор : “Никакого отношения наша теория не имеет отношения к обычным компьютерам. Разница в мощностях и скорости колоссальна. Самый быстрый суперкомпьютер потратит несколько миллионов лет на вычисления, которые квантовый компьютер может совершить за секунды.Создание такого компьютера изменит наше общество. Но чтобы это произошло, придется очень много работать. Построение квантового компьютера, в свою очередь, может повлечь за собой возникновение новых проблем. Наша задача заключается в том, чтобы всесторонне обдумать не только саму архитектуру подобной машины, но и те структурные изменения, которые она может принести. Мы ищем ответ и на эти технологические вызовы тоже.Необходимость в квантовом компьютере возникает тогда, когда ученые пытаются исследовать методами физики сложные многочастичные системы,. Пространство квантовых состояний таких систем растет по экспоненте, что иногда делает невозможным моделирование их поведения на классических компьютерах, потому что они не справляются с подобным объёмом вычислительных операций".И да, какое отношение криптовалюта имеет отношение к реальной экономики?- вопрошают многие. Это пузырь! Криптовалюта лишь косвенно будет связана с обычной экономикой, она лишь отчасти будет обслуживать потребности биологических организмов, прежде всего она задумана как валюта небиологической - цифровой, информационной - формы жизни. Это - деньги мертвых, валюта искусственного интеллекта."Конец биологического существования — это отличный потенциал для развития. Для многих виртуальное бессмертие станет продолжением методик GTD, здорового образа жизни и других способов развить свои творческие способности и повысить работоспособность. Один из самых лучших способов повышения эффективности в цифровом бытии — создание неограниченного количества копий сознания.Backup данных! Для этого не обязательно расставаться с биологическим телом. Вы можете делать копию мозга на протяжении всей жизни. Только представьте, что трудный вопрос в старости можно будет обсудить со своей 20-летней копией, полной ментальных сил и энергии.Количество резервных копий ничем не ограничено. Любую проблему вы будете решать массированным мозговым штурмом. Ваши версии из разных периодов жизни будут в состоянии обсудить вопросы и прийти к коллегиальному решению. Нечто подобное мы можем наблюдать сейчас в психиатрической практике. Например, описан случай появления двадцати четырёх личностей в одном сознании.Помимо обретённого цифрового бессмертия, нам посчастливится раз и навсегда решить «проблему суток». «В сутках только двадцать четыре часа» — сколько раз этой фразой мы пытались объяснить срыв сдачи проекта? Жизнь в суперкомпьютерах будет идти на сверхскоростях. Мы сможем быстрее думать, быстрее работать, быстрее приобретать и накапливать опыт. Даже условные семьдесят лет жизни станут гораздо длиннее. Помните, как медленно текло время на задней парте в конце последнего урока? Представьте этот момент и вообразите, что его можно будет провести интереснее.Говоря о плюсах, нельзя не вспомнить о матушке Земле. Человеческая цивилизация наносит ощутимый вред окружающей среде, а когда численность населения планеты удвоится, — это не столь далёкая перспектива, — то речь пойдет уже о глобальном вымирании всех прочих видов живых существ. Конечно, создание и поддержание работоспособности колоссальных суперкомпьютеров окажет дополнительное воздействие на природу, но выгода от исчезновения биологически-активных источников мусора компенсирует новое бремя, которое навяжет планете наша цивилизация.Для адаптации сознания в цифровой среде, виртуальная реальность в первое время будет напоминать оффлайновый мир. Но зачем нам создавать мир, точь-в-точь подобный известной вселенной? Возможность тонкой настройки пространства позволит создавать миры, ограниченные лишь нашим воображением. После этого «аналоговый» мир будет восприниматься до боли ограниченным, с «урезанным функционалам». Разница между цифровым миром будущего и биологической средой обитания — как между двухмерным и трёхмерным пространством.Ретроградам нет нужды бояться сгинуть в «Матрице». Загрузка в суперкомпьютер не означает существования только в виртуальной среде. Человек получит возможность загрузить себя в тело робота или киборга. Небольшой (надеемся) чип в биологическом мозге — и вот ваше сознание в старом-добром человеческом теле. Для ностальгирующих это будет отличная возможность вновь вернуться «домой».