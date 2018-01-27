Свинцовый порядок Хронофага

"Темное царство Мордора — это бесплодная пустыня, выжженная огнем и покрытая золой, а воздух Мордора — ядовитый дым".Из новостей: "Из кранов в Красноперекопске идет «фактически морская вода», признали российские власти Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала. Денег на опреснение воды для района нет.При этом до Великой Отечественной войны (когда не было канала) в Крыму жило порядка 1 100 000 человек. Причина незаселенности Крыма была проста: в Крыму нет больших рек и больших запасов пресной воды. Фактически Крым был засушливой степью с солончаками. Основное население было по берегам и в районе Бахчисарая.Возделывать земли было невозможно без полива. Эту проблему решили каналом и днепровской водой. Ушло более 15 лет для того чтобы обессолить почву и повысить уровень пресных грунтовых вод.Однако после закрытия поставок воды проблему временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды. Но баланс резко сместился и теперь уровень подземных вод все время уменьшается. В связи с тем, что земли перестали проливать, уже началось капиллярное засоление почв. В северном Крыму оно растет быстрыми темпами.Засоление скважин и водопроводов северного Крыма морской водой приобрело зримые формы в прошлом году, когда жители Красноперекопска стали находить в трубах у себя дома пробки из водорослей".То о чем предупреждали, о чем говороли, то и происходит. Напялив на себя по воле Карабасов маски Сета, Саурона и орков несчастные российские обыватели и их властьимущие - мелкие жулики и шулеры, будут до конца разыгрывать из себя олицетворение Вселенского Зла и Империю Тьмы. Мрачное царство Скреп (скрепа - серп Сатурна-Хронофага , коса Смерти) превращает превращает все в бесплодную пустыню, замораживает время, и заключает себя в свинцовый саргофак безвременья."Принцип Сатурна биофизического уровня можно назвать ключевым словом ГРАНИЦА. Сатурн — последняя планета, которую человек может увидеть на небе невооруженным глазом. Ее положение как бы указывает на предел человеческих возможностей.Функции этого принципа: ограничение, торможение, парализация, замедление, сдерживание, замораживание, кристаллизация, определение, установление, концентрирование, сосредоточение, контроль. Их действие направлено на сохранение целостности и стабильности, экономию энергии, укрепление прочности, консервацию.С образом Сатурна в мифологии связана идея власти, которую он отнял у своего отца и потерял от рук сына. Видимо поэтому принцип Сатурна социально-психологического уровня называют ключевым словом ВЛАСТЬ.Функции этого принципа: управление, организация, регулирование, контролирование, отчетность, проверка, координация, соответствование, подчинение. Они направлены на разделение ответственности, поддержание и сохранение установленного порядка, обеспечение стабильности".Прекрасное описание реальности развитого путинизма.