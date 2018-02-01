четверг, 1 февраля 2018 г.
Кризисные актеры
Иногда помимо иноплонетян, рептилоидов и НЛО, знаменитые Дэвид Уилкок и его инсайдер Кори Гуд обсуждают вещи приземленные:
Д.У.: Мне бы хотелось немного поговорить об Операции “Нортвудс”.
Эти документы были одобрены Объединенным комитетом начальников штабов в период администрации Кеннеди.
Это одобрение плана мнимого захвата пассажирских самолетов и обвинение в этом Кубы, что послужило бы основанием для захвата Кубы.
Сразу хотелось бы спросить, Вы когда-нибудь сталкивались с Операцией Нортвудс или другими подобными планами внутри правительства?
К.Г.: С подобными планами? Да.
Д.У.: Сейчас мы знаем, что документы Нортвудс подлинные. Официально они были опубликованы правительством США, рассекречены.
К.Г.: Вот это да!
Д.У.: Никто об этом не говорил.
К.Г.: Одна из тихих публикаций?
Д.У.: Да. В связи с Нортвудс, вот одна из шокирующих вещей: они открыто говорят об использовании актеров, которые…
К.Г.: Кризисных актеров.
Д.У.: Кризисных актеров, которые бы сообщали, чтобы были на кораблях, а на самом деле это персонал ЦРУ. Они бы выполняли все, что нужно, говорили, что попали в катастрофу, выступали перед камерами. В общем, играли бы отведенные им роли… На самом же деле, в качестве пассажиров в самолеты помещались бы сотрудники ЦРУ, потом самолеты заменялись бы дронами, которые и терпели бы крушение. То есть, не используется настоящий самолет.
К.Г.: Использование кризисных актеров – это грязный трюк, который, который очень долго использовался разведывательным сообществом. Недавно сведения об этом просочились в альтернативное сообщество. Поэтому все вышесказанное весьма реально и разрушительно для них.
Д.У.: Основываясь на Вашем личном понимании, что такое “кризисный актер”?
К.Г.: Это люди, которые будут появляться в любой кризисной ситуации и говорить, что страдают или все, что нужно, – ранены или даже находятся в критическом состоянии. Они довольно часто появляются на учениях Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Когда я служил в охране штата Техас, чтобы получить лицензию этого агентства, проводились совместные учения представителей штата и местной администрации. На них обычно появлялись кризисные актеры. Они широко используются.
Д.У.: Но ведь это учения, и они не представляются общественности как реальные события?
К.Г.: Да. Есть много людей, которых готовят к роли кризисных актеров.
Намедни американский суд признал Игоря Стрелкова-Гиркина виновным в уничтожении "Боинга" и гибели людей. Похоже на "операцию Нортвудс", по старым шаблонам. Можно вспомнить такие странности: "В «Живом журнале» Summer56, который ведет заместитель и друг Игоря Стрелкова Федор Березин, сообщалось: ополченцы, которые нашли обломки «Боинга» в первый же день после крушения, доложили Стрелкову, что некоторые трупы несвежие — обескровленные, с характерным запахом.
Если отсмотреть фотографии с места происшествия — в интернете их сотни, — можно убедиться, что кровь действительно имеется всего на нескольких трупах, на остальных крови нет. Мало того, многие тела имеют повреждения, очень похожие на трупные пятна. На снимках, в частности, присутствуют оторванные конечности при полном отсутствии крови.
В интернете и прессе практически сразу появились списки погибших — с перечислением имен, фамилий, фотографий, жизненных историй. Но ключевая странность — практически нет историй и фотографий родственников жертв катастрофы. Я обнаружил фото всего четверых родственников, при том, что погибших — 298 человек. По идее, в этом случае должна присутствовать толпа родственников, но нее — нет. Голландия официально объявила траур, но огромной толпы родственников не видно ни в Малайзии, ни в Голландии".
Увы, но в наше время казалось бы убойный довод против конспирологических инспираций: а как вы объясните наличие очевидцев, пострадавших, родственников погибших - уже не работает.
Но тут интереснее другое: для чего понадобилось устраивать эту постановку? Для того чтобы выдвинуть обвинения РФ? Да, но это второстепенная цель, идет в пакете. Главная задача - оккультным образом закольцевать Время.
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