Проект "Манекен" и судьба русских аристократов

Джеймс Майкл Касболт в своей книге описал так называемую программу Манекен, участником которой он был с раннего детства. В том числе он описал шоковую процедуру программирования, изменяющую сознание, которой он подвергся.Итак, репортаж из мира темного Закулисья.Джеймс Касболт описывает почему оказался в проекте Манекен и кого ищет этот проект:Откровения Касболта позволяют понять настоящую структуру сферы иллюминатов, их способность действовать поверх любых государственных юрисдикций.Управляемые психические травмы позволяют это очень негуманный, но быстрый, способ "расширения сознания", известный еще древним толтекским магам, которые создавали для своих учеников "атмосферу мрака и ужаса" и в этом состоянии учили их своим знаниям. В какой-то момент эти приемы открыли снова, после чего их взяли на вооружение конгломерат спецслужб и иллюминатов. Все новое - это хорошо забытое старое.Проект Манекен может пролить свет на потомков русских аристократов после революции, по крайней мере их части. Куда подевались их потомки, которых очевидно было много? Значительная их часть, как сообщает группировка "Белые Шляпы" прошли через зловещие процедуры проекта Манекен, и живут под чужими именами. В системе иллюминатов они выполняют особую роль и называются "Знаменитыми Иллюминатами". Часть их делегируется в публичные сферы такие как шоу-бизнес и политика.В РФ в этом плане обращает на себя персона Натальи Поклонской. И возможно, ее монархизм и преклонение перед последним русским царям - это такое послание и одновременно чувство юмора иллюминатов.