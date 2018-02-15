Проект "Манекен" и судьба русских аристократов

Джеймс Майкл Касболт в своей книге описал так называемую программу Манекен, участником которой он был с раннего детства. В том числе он описал шоковую процедуру программирования, изменяющую сознание, которой он подвергся.
Итак, репортаж из мира темного Закулисья.
Подробная информация о сеансе программирования следующая:
Мне было 5 лет. В то время я жил с матерью в Финчли, в Северном Лондоне, и мой отец только что вышел из тюрьмы в Испании за торговлю наркотиками и в то время жил в Рединге. Я помню, как однажды во второй половине дня в это время выехали на военную базу Greenham Common в Беркшире с двумя мужчинами в белом автомобиле. Многие из деталей того времени я вспомил под регрессионной терапией, но я всегда помнил, как подъезжал к передним воротам этого места. Следующая цепочка событий выглядит следующим образом: человек на переднем пассажирском сиденье повернулся ко мне сзади и сказал: «Они держат здесь ядерное оружие». Позже я обнаружил, что это фактически легенда, чтобы сохранить секрет базы. Ядерное оружие, возможно, содержалось и здесь, но главная причина общей базы Гринама заключалась в том, чтобы направлять детей под землей на различные объекты по всей стране. Мы проехали через базу в подземный туннель. В этом большом туннеле была двухполосная дорога, и мы поехали вниз, пока мы не дошли до плоской подземной автостоянки с армейским грузовиком, припаркованным с левой стороны. Здесь было два кабины, в которых сидели охранники. Туннель шел дальше. С правой стороны я увидел группу около пятнадцати детей, стоявших у двери. У всех детей были одеяла, обернутые вокруг плеч, и в военной форме и костюмах стояли слева от детей. Они ничего не говорили и просто стояли там, ожидая.
Меня вывели из машины, протянули одеяло (было холодно). Группа состояла в основном из мальчиков; некоторые девочки тоже были в группе. Большинство из нас, похоже, были примерно одного возраста, но некоторые выглядели несколько старше и выше. Затем мы вошли через дверь справа и прошли по коридорам в комнату, которая была в классе. В комнате были стулья с письменными столами, и нам всем было сказано найти стол и сесть.
Человек стоял в передней части комнаты, и все мы ждали что будет дальше. Спустя пару минут в комнату вошла женщина. Она толкала тележку около наших столов и передала каждому из нас головоломку с геометрическими фигурами, которую мы должны были решить. Женщина была среднего возраста с темными волосами, симпатичная, в темной юбке в офисном стиле и белой рубашке. Когда у всех нас были головоломки, она стояла в передней части комнаты и сказала, что у нас есть три минуты, чтобы решить. Она сказала «начали» и запустила секундомер. Я не могу вспомнить, как хорошо я это сделал, но она приказала нам остановиться, когда настало время.
После этого группа людей внезапно ворвалась через дверь справа. Они грубо вытащили нас из наших мест. Мы были в ужасе, кричали и боролись. Нас вытащили во внешний коридор. Женщина так же кричала что-то громко и агрессивно. Нас кричавших от испуга, привязали к каталкам и повезли по коридорам к медицинской установки и где нам ввели наркотики врачи в лабораторных халатах.
Затем мы поехали дальше по коридорам в большую, более темную комнату с множеством больших клеток, где размещались крупные собаки и, казались большими волками. Я также помню, как слышал звук больших кошек (тигров или львов) и других животных глубже в комнату, но я не мог видеть это далеко в темноте. Мужчины, вытащившие нас из классной комнаты, стояли там с женщиной, и она приказала им отстегнуть нас от каталок.
Это они сделали, и мы все стояли вместе, прижимаясь к друг другу. К этому времени наркотический препарат начал действовать , и мы были в состоянии химического вызванного спокойствия и наблюдения. Женщина сказала нам, что мы собираемся сыграть в игру, чтобы «выбрать одну». Я также помню, как она говорила что-то о «первом избранном», которое теперь напоминает мне масонскую терминологию. Добавьте это к факту энергии женской богини, которой поклоняются в масонстве, и многие из обрядов, контролируемых фигурой женской «Матери-богини», я верю, что это был масонский / сатанинский ритуал. Женщина, казалось, занимала роль Матери-богини, когда она продолжала навешивать на стену с левой стороны кучу цветных лент и велела нам выбрать каждую ленту. Это мы сделали, а затем снова собрались вместе. Она спросила: «У кого темно-фиолетовый?», И все посмотрели вниз. Комната была освещена каким-то флуоресцентным или инфракрасным светом, и наши ленты светились психоделической аурой.
Маленькая девочка слева от нашей группы сказала: «У меня есть», и женщина кивнула одному из мужчин, которые затем схватили девочку и грубо бросил ее в клетку слева от нас. Она изо всех сил сопротивлялась и плакала, и все мы хныкали от ужаса когда он открыл дверь и бросил ее к большой рыкающей собаки, которая лаяла и сходила с ума.
Он казался собакой или волкам эльзасского типа, но был намного больше. Это животное схватило маленькую девочку в челюсти как тряпичную куклу, и начала ее качать. Мне трудно вспомнить что было после этого, и я не уверен, что хочу.
Сессия завершилась первой процедурой генной инженерии OSIRIS.
1984 - 8 лет.
Подробности сеанса программирования следующие:
Мы остановились в дорогом отеле, и мой отец вышел, чтобы позвонить. Он вернулся в комнату и сказал, что мы едем. Я расспросил его о поездке, и он сказал: «Я не могу вам сказать». Мы поехали в Бернхэм-Бич, не говоря ни слова, большую часть поездки. Когда мы приехали, стало темно. Мы припарковались и встретились с другим человеком, который говорил с моим отцом. Меня увел этот человек. Мы вошли в лес, и я увидел людей, собравшихся там с халатами и капюшонами. Они сформировали круг вокруг меня и начали скандировать на странном языке, который оглядывался на него сейчас, звучали иврит или арамейский. Как и в 1981 году, английские термины, такие как «выбранный», также были включены в повторение.
Женщина в халате подошла ко мне (это может быть одна и та же женщина с 1981 года), держащую маленькую разноцветную змею. Она потянула рукав за руку и толкнула верх головы змеи. Змея зашипела, и она направила его голову мне на руку, которую она тогда укусила. Яд, казалось, ударил довольно быстро, и я вошел в измененное состояние и мне стало плохо. Через некоторое время я пришел в себя, и некоторые из людей, которые были одеты в халаты, теперь были обнажены. Женщина принесла мне еще одну змею (это немного другой цвет, но все же небольшой), и меня снова укусили. Мне снова стало плохо, и на этот раз я чуть не умер. Мне вкололи противоядие, и я очнулся. Меня отвели влево, где была вырыта яма с гробом рядом с ней. Гроб был открыт, и я увидел, что он полон крупных змей. Я был в очень слабом состоянии и был поднят и положен в гроб. Меня тогда похоронили заживо. Казалось, я был похоронен часами. В гробу не было спасения, поэтому мой ум отделился и ушел в другое место.
Примечание: более крупные змеи в гробу, казалось, не ядовиты.
Джеймс Касболт описывает почему оказался в проекте Манекен и кого ищет этот проект:
Я оказался в проекте из-за редких генетических атрибутов, которые у меня есть, которые ищут обработчики проекта, - также из-за участия моей семьи в разведывательном сообществе и иллюминатах. Моя семья сходится с французской королевской семьей со времен французской революции со стороны моего отца. Мой дедушка был вовлечен в морскую разведку во время Второй мировой войны. Его звали Джеймс Касболт. Он также был высокопоставленным членом Великой Масонской ложи Синдлешем в Беркшире.
NSA ищет людей определенных родословных, и эти люди в основном принадлежат кельтской / голубой крови (аристократической) генетике. Лица с этой генетикой имеют предрасположенность к способности паранормальных / PSI, поскольку эти культуры практиковали психические сверхспособности поколениями в древних ритуалах, которые имеют свое современное выражение в масонстве; поэтому они находится в генетической памяти людей этих родословных, даже если они сами ничего не практиковали.
В моей семье есть поколения посвященных высокого уровня. Лица кельтских синих линий крови имеют RH-отрицательный коэффициент крови. Это очень редкий тип крови и составляет около 5% населения. RH-отрицательный означает, что кислород обрабатывается в крови по-разному людям с RH-положительной кровью. Это наделяет людей с RH-отрицательной кровью особыми психическими способностями. Я был «продан» в проект.
Откровения Касболта позволяют понять настоящую структуру сферы иллюминатов, их способность действовать поверх любых государственных юрисдикций.
Цель проекта заключается в создании запрограммированных агентов спящего режима с использованием сложного электронного гипноза на аппаратной основе. Эти люди запрограммированы NSA (АНБ) для выполнения будущих задач, установленных NSA. Проект «Манекен» - это программа контроля над разумом и генетическими манипуляциями, осуществляемая Агентством национальной безопасности (NSA). Хотя NSA официально подконтрольно правительству Соединенных Штатов, они управляют многими скрытыми «черными» проектами во многих странах по всему миру. NSA быстро становится самой мощной секретной службой в мире и в настоящее время использует большую часть глобального разведывательного аппарата.
Большая часть проекта сосредоточена на создании шпионских агентов и убийц, которые подверглись генетическим усовершенствованиям. Большинство людей не знают, что такое разведывательное сообщество. Забудьте о фильмах Джеймса Бонда; большая часть секретного аппарата в U.K и U.S. является оккультной сетью педофилов, управляемой коррумпированными фракциями «освещенных» степеней масонства (33-й степени и выше).
NSA очень заинтересована в создании генетически усиленных убийц и шпионских агентов, у которых есть определенные врожденные генетические черты, такие как PSI / психические способности. Эти методы генетического усовершенствования являются продолжением нацистских генетиков и врачей по контролю над разумом во время Второй мировой войны. Как известно многим, нацисты были в значительной степени оккультистами, и Гитлер пытался создать своего «Убермана», который является немецким типом сверхчеловека. Это генетически усиленный солдат с повышенными чувствами, интеллектом, силой и паранормальными способностями, такими как телепатия.
Люди работающие на объекте AL / 499 в Беркшире и на подобных подземных базах, являются жестким военным режимом, который в конечном итоге является религиозным культом, сосредоточенным вокруг коррумпированных сионистов и розенкрейцеров. Эти места являются религиозными центрами, где совершаются так называемые «черные магические» обряды, там поклоняются древним божествам, а дети обучаютя и иногда приносятся в жертву. Как сказал бывший член «Иллюмината» Лео Загами, «Черная магия» является самой старой формой военной техники, известной человеку.
Управляемые психические травмы позволяют это очень негуманный, но быстрый, способ "расширения сознания", известный еще древним толтекским магам, которые создавали для своих учеников "атмосферу мрака и ужаса" и в этом состоянии учили их своим знаниям. В какой-то момент эти приемы открыли снова, после чего их взяли на вооружение конгломерат спецслужб и иллюминатов. Все новое - это хорошо забытое старое.
Немецкие ученые разработали эту технику в концентрационных лагерях, известную как психический контроль на основе травм. Они обнаружили, что если вы можете систематически травмировать человека, особенно в возрасте до пяти лет, их ум будет расщепляться в разные части, которые немецкие врачи называют «изменчивыми». Когда пытки или террор становятся настолько невыносимыми, ум человека будет отделять от себя от боли и необходимые изменения будут созданы. Эти изменения могут быть запрограммированы мучителем для выполнения практически любой задачи. По моему мнению, предел достигается, когда оперативникам приказано убивать своих детей.
Были исследованы старые оккультные книги, такие как Египетская Книга Мертвых и Некрономикон. Нацистские ученые также обнаружили, что, когда человека травмировали и пытали, они развивали почти сверхчеловеческие способности.
В проекте Манекен в детей закладываются конкретные «программы», которые содержат инструкции для задач и даже улучшенные способности. В проекте вас учат тому, как получить доступ к способности PSI и как «пометить» комнату, человека, автомобиль и т. д. Продвинутый бой, контроль толпы, психологическую войну, методы пыток и допросов и прочее.
Эта информация хранится в отсеках сознания, мозга, и только обработчики проекта имели доступ и могли вызывать использование гипнотических триггеров.
Эта активация может происходить по телефону:
1) Базовый компьютер безопасности находит индивидуальный номер телефона и набирает номера.
2) Предположим, что человек отвечает на телефон ... "Привет" или "Алло".
3) Базовый компьютер затем проверяет голосовую отпечатку, если соответствует, затем продолжается.
4) Сигнал электрического кода отправляется по телефонной линии, чтобы активировать микрочип внутри тела человека. Как только это произойдет, человек загипнотизирован и в трансе. Затем код передается по телефону. Это пример настоящего манекен-кода: «Лима, один, один, семь, два, браво, майк, хххх».
5) Человек ожидает дальнейший код и инструкции.
6) Второй электрический сигнал отправляется по телефонной линии, за которым следует оставшийся код: «Куклы мобильны, и это мы тянем за струны».
7) Человек теперь полностью загрунтован и готов либо получать, либо отправлять данные и получать детали задания.
Если кто-то другой отвечает на телефон, а базовый компьютер безопасности не распознает речевую запись этого человека, вызов прекращается. Если телефон ответа снова включен, вызов немедленно прекращается.
Проект Манекен может пролить свет на потомков русских аристократов после революции, по крайней мере их части. Куда подевались их потомки, которых очевидно было много? Значительная их часть, как сообщает группировка "Белые Шляпы" прошли через зловещие процедуры проекта Манекен, и живут под чужими именами. В системе иллюминатов они выполняют особую роль и называются "Знаменитыми Иллюминатами". Часть их делегируется в публичные сферы такие как шоу-бизнес и политика.
"Одним из примеров этих родословных является родословная Романовых, которая продолжала существовать после распада Российской монархии во время Первой Мировой Войны. Многие из этих детей были похищены из своих семей, перемещены в США и помещены в семьи, состоящие из первого и второго поколения обработчиков проекта Манекен, затаившиеся и живущих нормальной жизнью.
Эти люди всю свою жизнь таргетировались верховными семьями иллюминатов и являются так называемыми "Знаменитыми Иллюминатами ". "Знаменитые Иллюминаты" в основном это люди предназначенные для инициации высшими фамилиями с целью их контроля. Часто этих людей вынуждали становится знаменитыми.
"Знаменитые Иллюминаты" обычно настолько глубоко погружены в это состояние, что не понимают, что они на самом деле являются частью иллюминатов, так как подвергались воздействию технологии контроля-разума с самого момента своего рождения. Верховные семьи иллюминатов, как правило, заботятся о превращении этих людей в убийц, нарко-дилеров, дельта-и бета-секс-рабынь".
В РФ в этом плане обращает на себя персона Натальи Поклонской. И возможно, ее монархизм и преклонение перед последним русским царям - это такое послание и одновременно чувство юмора иллюминатов.
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