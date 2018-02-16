РФ накануне большого сдвига

Основатель "Коммерсант" Владимир Яковлев. Один из лучших комментариев того что происходит в России последнего времени.Иными словами: В РИ, СССР и РФ не было и нет демократии в западном смысле. Но есть "ноосферная демократия", когда власть и режим формируется суммой ментальных единиц , взглядов, всего народа. Эта власть является как правило корявой и неэффективной, но это - "средний градус по больнице". Каждому отдельно система может не нравится всем по тем или иным причинам, но это - сумма.В какой-то момент система перестает устраивать всех, тогда рушиться старый общественный договор и создается новый. "Перевыборы". Происходит быстрый и стремительный тектонический сдвиг. Как это было в 17-ом и 91-ом прошлого века. И сейчас зреет такая же ситуация.Яковлев в будущее смотрит оптимистично и считает, что новый стихийный общественный договор породит нечто более приемлемое в сравнении с тем что получилось после 17-го и 91-го.