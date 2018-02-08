четверг, 8 февраля 2018 г.

Успехи Маска - легализация секретного космического флота США


Вероятно, все космические несомненные (и главное - стремительные) успехи Илона Маска являются обыкновенной операцией прикрытия для легализации факта наличия у США секретного космического флота, орбитальных станций и вероятно - баз на Луне и Марсе.

Заявить мировой общественности - вот, у нас есть и свои орбитальные станции, и пилотируемые полеты в Солнечной системе, и база на Марсе -, и все это мы от вас скрывали - это будет слишком.  А вот медленно подвести к этому посредством успехов медийного вундеркинда - другое дело. Во первых - это работает на имидж страны,  во вторых - всегда можно остановиться на том или ином уровне, что-бы публику не шокировать совсем.

Поэтому запуски и последующее освоение космического пространства Маском может быть наполовину фейковым. Это не важно. Важно следить за динамикой. Сколько потребовалось Маску чтобы "создать" тяжелую ракету? Сколько лет потребуется Маску, чтобы предъявить публике для начала - высокотехнологичную орбитальную станцию? Судя по всему - лет 5-7. К 2025 году США откажутся от МКС из за ее ненужности. К 2030  мы увидим колонию на Марсе.
Автор: Pavel на
Ярлыки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)