четверг, 8 февраля 2018 г.
Успехи Маска - легализация секретного космического флота США
Заявить мировой общественности - вот, у нас есть и свои орбитальные станции, и пилотируемые полеты в Солнечной системе, и база на Марсе -, и все это мы от вас скрывали - это будет слишком. А вот медленно подвести к этому посредством успехов медийного вундеркинда - другое дело. Во первых - это работает на имидж страны, во вторых - всегда можно остановиться на том или ином уровне, что-бы публику не шокировать совсем.
Поэтому запуски и последующее освоение космического пространства Маском может быть наполовину фейковым. Это не важно. Важно следить за динамикой. Сколько потребовалось Маску чтобы "создать" тяжелую ракету? Сколько лет потребуется Маску, чтобы предъявить публике для начала - высокотехнологичную орбитальную станцию? Судя по всему - лет 5-7. К 2025 году США откажутся от МКС из за ее ненужности. К 2030 мы увидим колонию на Марсе.
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