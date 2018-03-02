Я не смотрел так называемое послание президента. Но когда я увидел реакцию на то что случилось в Манеже, стало понятно что я сделал правильный выбор - сохранил часть психического здоровья.Заметим, что вся эта "вундерфаля" случилась после разгрома российской авиабазы в Сирии и гибели 600 человек "Вагнера", по сути спецназа.Знаете, в вузе где я учился на спортивной кафедре была наставница - 30 летнея спортсменка-лыжница в отставке. Она была женщиной задорной, без наплыва дурной интелегетности. У нее была поговорка отражающая суровую правду жизни: "В чем разница? Один ебет, а другой дразнится".Вот и все что надо знать об этом послании. Но это не означает что не будут ебать вас уважаемые граждане РФ.