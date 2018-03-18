Мучения праведников - нравственная основа общества

Редкий пример когда проговариваются и говорят правду:"В Библии есть два пророчества, которые являются— это пророчество по Исайи,, и пророчество по Соломону, когда каждый сам отвечает перед Богом за свои прегрешения.".По мере того как наступающая эпоха Гора будет вытеснять эпоху Озириса таких вот фактов, свидетельств, признаний, будет больше. Но приведенная цитата - это всего лишь вершина айсберга. Правда гораздо страшнее.То, что "мир лежит во зле" мы знаем. Но то, что Церковь является институтом этого зла на Земле, для подавляющего большинства будет откровением.Цель любых "духовных" структур на Земле с некоторых пор, неважно, что это - масонство или церковь, это "кормить" энергией человеческого страдания (в идеале - страдания самых невинных) нечеловеческие сущности, демонов. Низы служат "добру", верхи служат кровожадным демонам. Не важно, верят ли люди в этих демонов или нет, важно, что в них верят те, кто осуществляет это черное служение, кто обеспечивает этот беспрерывный конвейер жертвоприношений. И пока эта система непоколебима.Некоторые духовно продвинутые граждане называют эти демонические сущности "паразитами". Но сами эти сущности, равно и те кто им служит, считают, что они находятся на вершине пищевой цепочки, подобно человеку - владельцу стада овец. Отсюда необходимость для них ритуального каннибализма как подтверждения этого своего статуса "высших существ, пастухов".Значение церкви как основопологающего института конечно же падает. Но радоваться этому не надо. Государства, корпорации, как демонические машины по подчинению, использованию, выжиманию, энергии человеков, пришли на смену внушению церкви.