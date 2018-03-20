Русь Голландская

Когда-то, как гласит официальная история, русский царь Петр Первый побывал в Голландии, после чего на земле русской произошли большие перемены. Прорубил окно.Так же есть мнение что русского царя там подменили. Ну и конечно, после чего хитроумные голландцы прибрали все к рукам.Судя по принадлежности этих компаний (это кстати о "продуктовой безопасности" в условиях "холодной войны с Западом", как уверяет пропаганда) с тех пор ничего не изменилось. Яндекс тоже голландская компания.