Не поможет

"В Карфагене жертвоприношения детей связывают с попыткой умилостивить богов во время испытаний. Особо почитаемой жертвой считались дети знатных родов, из них в случаях особой опасности совершали гекатомбы, как например это имело место при осаде Карфагена Агафоклом. Такие гекатомбы были нередки и в обычное время. Дети клались на простертые руки идола, имевшего лицо тельца, внизу горел костёр; вопли заглушались пляской и звуками ритуальной музыки.
Диодор Сицилийский рассказал, что жители Карфагена, видя, что их городу грозит опасность после событий 310 г. до н. э., принесли в жертву «Кроносу» сотни своих детей, чтобы предотвратить беду. Причину последней приписывали ярости Кроноса, гневавшегося на карфагенян, которые перестали жертвовать ему своих первенцев, заменяя их покупаемыми детьми. По сообщению Диодора, карфагеняне принесли тогда в жертву 200 детей из наиболее знатных семейств города, к которым другие граждане добровольно добавили ещё 300 детей".
Своих, своих детишек надобно жечь в годину испытаний как учит история. Пожирающего Хроноса вряд ли устроят простолюдины.
Познакомился....спасибо за ваше видение....раньше Карабанов из ари- ру немного был вам подобен а счас вы похоже единственный из пишущих говорите о подлинности сути событий в стране....ОтветитьУдалить
Аудитория в несколько тысяч уже вольно-невольно накладывает ограничения, увы. Здесь читателей, слава богу мало. Хотя и не пишу ничего такого особенного по большому счету.ОтветитьУдалить