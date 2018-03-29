Любые попытки Путина и власти вообще что-то в РФ начать менять, проводить какие-то реформы закончится крайне быстро крахом и смертью системы. Поэтому ничего не произойдет, будет продолжаться и усугубляться то, что имеется сейчас. В общем - будет хуже. Власть следует единственно правильной стратегии - сидеть, ждать и надеяться на чудо. Причем пока это верно и для оппозиции.Почивший Мавроди все объяснил:"Я был победителем всех физических олимпиад. В финале одной олимпиады решал вот такую задачу: почему человек тонет в болоте? Какова физическая природа этого явления? Решение такое: болото — это не жидкость, а взвешенные мелкие частицы, давление в болоте распределяется неравномерно, не как в воде. Поэтому там не работает закон Архимеда, по которому на тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила. И, как следствие, любые попытки плыть ускоряют погружение. Поэтому если попал в болото, то надо не плыть. Надо сидеть спокойно и ждать. В жизни то же самое: если уж попал, то любые попытки плыть ускоряют погружение. На той олимпиаде, кстати, я был единственным, кто эту задачу решил и победил".