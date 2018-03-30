Диалектика свинины

"Мясо клонированной свиньи будет считаться кошерным – то есть евреи смогут его употреблять и даже вместе с молочными продуктами, считает небезызвестный в Израиле ортодоксальный раввин Юваль Черлоу.
В интервью порталу Ynet декан ешивы «Айт Орот Шауль Хесдер» и председатель раввинской организации «Цохар» Черлоу заявил, что правила кашрута не распространяются на клонированное мясо.
«Клонированная свинина не должна определяться как запрещенная для употребления, в том числе с молоком», — сказал он перед конференцией «Наука и галаха», состоявшейся 21 марта в университете Бар-Илана.
И хотя в статье напрямую не отмечается, о чем именно идет речь – о мясе, выращенном «традиционным» способом, то есть из клонированной свиньи, либо же о мясе искусственно выращенном в лабораторных условиях – очевидно, что рав имел в виду последнее.
Черлоу выступил за то, чтобы раввинат признал кошерность клонированного мяса, настаивая на его неоспоримых преимуществах: это избавит людей от голода, предотвратит загрязнение окружающей среды и избавит животных от страданий.
Он считает, что во время клонирования получаемая клетка теряет свою первоначальную суть и поэтому ее нельзя считать некошерной.
«Это будет даже не мясом, поэтому вы это можно употреблять с молочными продуктами», — настаивает он, призывая раввинат учитывать потребности всего человечества, а не только евреев".
Означает ли это, что допустимо есть человеческое клонированное мясо? По крайней мере, некоторые инсайдеры утверждают, что в подземных центрах клонирования едят исключительно гамбургеры с мясом человеческих клонов, его много, "отходы производства", не пропадать же добру?
Известно, что физиология свиньи наиболее соответствует человеческой, и так же существует конспирологическая теория, что домашние свиньи появились как замена для воплощенных рептилоидов человеческого мяса, которое они вынуждены были есть для удержания своей человеческой формы. Но тут все неограничивается только рептилоидами. Хотя человек - гуманноидное существо, в нем присутствует значительная часть духа и природы рептилий. Таким образом, возникает"конфликт интересов".
Свинина цивилизирует. В частности, в Китае потребление свинины возросло рекордными темпами в последние годы, современные китайцы существенно отличаются, к примеру, от китайцев 60-х прошлого века.
Поэтому в будущем обязательно будет поднят вопрос о допустимости употребления в пищу клонированного человеческого мяса, специально выращиваемого для пищевых целей. Неизбежно появятся разные сорта такого мяса, созданного на основе ДНК знаменитостей прошлого и настоящего, оно будет различаться по цене.
Пока массы не готовы принять эти вещи, но технологии и разъяснительная работа в итоге сделают свое.
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