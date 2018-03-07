Находки в Салониках: древнее золото

"Во время строительства метро в Салониках удалось извлечь сотни тысяч археологических находок и обнаружить целый древний город, рассказали археологи Управления древностей Салоников и строительной компании на пресс-конференции "И древность, и метро" в Северной столице Греции.Строительство метро в Салониках началось в 2006 году, однако затянулось из-за огромного объема археологических работ. Всего за это время обнаружили около 300 тысяч артефактов, а последней стала статуя Афродиты.Археологи нашли город эпохи до прихода к власти в 316 году до нашей эры македонского царя Кассандра, кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство, на котором видна организация города от основания Салоников до конца периода поздней античности".В том числе в Салониках был обнаружен вот такой золотой венец. В отличии от сомнительных произведений искусств в виде картин, и прочих художеств, ценность таких вещей действительно нельзя определить даже примерно. Речь идет о золоте, древнем золоте и изделий из него. Золото древности не совсем тождественно золоту добываему сегодня. Это действительно бесценные артефакты.