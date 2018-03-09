Фильм "Не спи" 2017 года - штука с абсолютным двойным дном.В первом приближении это проходной далеко не самый лучший ужастик с низким рейтингом..- пишут на Кинопоиске.Но далеко не всегда рейтинг и отзывы профанов раскрывают суть фильма. Отзывы полезно вообще не читать.На самом деле, "Не спи" - это фильм иллюминатский и о иллюминатах. Другая сторона нашего повседневного мира, о котором обывателю ничего неизвестно.Все структуры работающие с детьми, насыщены иллюминатами или их эммисарами - начиная от нянечек в детском саду и заканчивая психологами. Их цель - выявить детей с диссоциативным расстройством личности вследствии перенесенных психотравм, или естественным. В дальнейшем эта диссоциация усиливается, расщепление личности закрепляется и создается самый добропорядочный член общества - "дневная личность" и кто-то еще, "ночная личность", ночное Я. Последняя может и будет в дальнейшем участвовать в самых черных делах, и зачастую обладает сверхспособностями."Благодаря церковным обрядам «изгнания бесов» сложилось искаженное представление об одержании как исключительно буйном состоянии человека, пугающего окружающих своими дикими криками или непроизвольными конвульсиями. Между тем на примере Иллюминатов мы видим, что одержание - это скрытое от посторонних глаз явление. Темная сущность - назовем так одержателя-«демона» - с детства следит за поведением человека, влияет на него и предпочитает оставаться незаметной. Иллюминаты ведут в своих множественных личностях обычную бытовую жизнь, работают или участвуют в военизированных орденских сборах, собраниях, и связь каждого иллюмината с темной сущностью никак не проявляется внешне, не нарушает уклад и дисциплину в ордене и поведение в обычной жизни".Достигается этот эффект благодаря диссоциации личности - основе основ движения иллюминатов.Фильмы о иллюминатах далеко не исчерпываются фильмом Кубрика "С широко закрытыми глазами" с иллюминаткой Николь Кидман в главной роли. Бывают и второразрядные, но не менее ценные в плане познания.