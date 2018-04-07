На,ВААЛ,ьный

Вааламам уже отмечал. Но тут вышел на весьма продвинутый форум, многие идеи которого прямо пересекаются с тем, о чем писал в этом блоге, в частности, по теме Гора-Сета. Что доказывает существование единого энергоинформационного поля, подключение к которому дает вполне устойчивую картинку, которая может отличаться в каких-то деталях, но не в принципе, у совершенно разных людей. Следовательно, мы имеем дело с некоей объективной реальность.
Вот весьма интересный комментарий декабря 17-го. И интересный (дискуссионный) взгляд на Навального.
"Прошу прощения, но после конференции ВВП, не дает покоя одно соображение насчет того ПОЧЕМУ ПУТИН ИЗБЕГАЕТ ПРОИЗНОСИТЬ ФАМИЛИЮ НАВАЛЬНЫЙ.
Путин и его окружение, это люди, получившие сказочное богатство и огромную власть в течение очень короткого времени. Такое могущество может дать только Ваал, грозный Бог Кровавой Жертвы. С 1917 год - Россия является его основной обителью. Россия вовсе не Рим, а Карфаген, или Вавилон (кому как нравится). Принцип Жертвы, "не нам, не нам, но имени твоему...", красная звезда на каждом шагу, навязчивая идея умереть за Родину, десятки миллионов бессмысленных ( на первый взгляд) жертв, полное низведение человека до скота и т.д....
Жертва как самоцель, одним словом. Очень долгое время Путин и его жрецы говорили на своем экономическом форуме "ВААЛ,ДАЙ", и Ваал щедро их одаривал. Постепенно Ваалу приходилось приносить все большую жертву. Беслан, например. И это не то, чтобы специально, но так вроде как само собой. Ваал типа забирает свое. Этот Бог и его супруга Астарта особенно любят деток, которых раньше было принято бросать в топку жертвенника. Сирия - это историческая область, где Ваал и его супруга почитались всегда. Поэтому погибшие детишки Сирии это как бээээ тоже своего рода очень действенное жертвоприношение, совершенное прямо на камнях древних Храмов Астарты.
Но проблема в том, что Ваал требует честной жертвы, и "топить" детьми черни долгое время не прокатывает. Ваал требует детишек самой знати. В свое время, чтобы снять осаду Карфагена, самым знатным жителям города пришлось добровольно отдать 200 детей из самых знатных семейств на ритуальное сожжение. Еще 300 детей дали плебеи по собственной инициативе. После этого войска неприятеля поразила эпидемия, осада была снята и город был спасен. Дети нашей элиты предупредительно спрятаны от страшного жертвенника за бугор. Но Ваал требует. Путин и его команда задолжали. Поэтому Ваал снарядил своего посланника На,Ваального, который призван напомнить зажиревшей и погрязшей в слабостях элите о том, что за ними есть должок. "НА,ВААЛ,ьный" - это уже формула принесения жертвы. Поэтому сказать ее просто так преданный жрец не в состоянии. Сказать, значит предложить себя и своих деток в жертву. Поэтому ВВП ее и не говорит. И его люди тоже не говорят, эту фамилию легко произносят только всякие дешевые всеядные вертушки типа Симонян. А Навальный, кстати, не посланник Рима отнюдь, но спаситель Карфагена. По типу Ганибала Барки. И даже глаз у него теперь вроде как подслеповатый. Поэтому тронуть его не смеет никто из нынешних жрецов. Именно поэтому он так страшен нынешней элите. Рано или поздно, но одноглазый всегда победит."
Собственно все так. Настоящее могущество покупается очень дорогой ценой. Иллюминаты, например, частично совершают жертвы детей из своего круга. Ну и кроме того, настоящая Элита, не прячет своих детей по сытым тылам, а отправляет на войну, где они могут умереть и иногда умирают. Так поступил даже тот же Сталин, так как понимал определенные вещи. Боги и демоны ценят такие жесты.
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