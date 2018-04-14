суббота, 14 апреля 2018 г.
РФ как передовой отряд Нового Мирового Порядка
Комментарий с форума ulis.liveforums.ru 2010 года.
"В 70-е года Сетх решил переключить свои усилия на арабский мир. Именно в это время случается Исламская революция.
На СССР он почему-то перестает обращать внимание, либо его отстраняют. И неугомонные кланы рептоидов начинают подтачивают комунистический режим.
После крушения СССР рептоиды захватывают власть в стране.
Но налаживать нормальную жизнь здесь никто и не собирался. Задача временщиков была как можно больше разрушить и растащить. Именно поэтому либеральные идеи были саботированы и страна понесла огромный урон. Делалось это не из-за ненависти к русским, просто рептоиды знали, что Сетх вернется в Россию. Они применяют тактику выжженной земли.
В России тем временем началась последняя битва атлантистов со сторониками Сетха. Чубайс со товарищи пытаются скинуть Путина, проводника воли Сетха. Думаю, не получится."
Представляется, что Сет и сетиды - это тоже рептоиды, более того, рептоиды более радикальные, рептоиды-расисты, в отличии от рептоидов западной фракции, - "либералов". Это одна компания, и противостояние это носит межфракциооный характер, вроде как борьба меньшевиков и большевиков.
Например, Третий рейх имел контакты, как минимум, с тремя формами сознаний - Альдебаран, подземная цивилизация Агартхи и рептилоиды-дракониды. США, из того что известно - серые, синекожие гуманоиды, нордики, высокие белые, инсектоиды. Притом, что рептоиды имеют приоритетное положение по ряду причин. Тем не менее, есть многообразие.
Контроль же над СССР, и РФ осуществляется рептилоидами-драконидами "консервативного склада", "расистами", чуждыми любого рода коалиций. Это выражается в архаике, примитивизме, излишней жестокости, "единобожии", "тоталитаризме", подведомственной опекаемой территории. Их методы контроля над СССРФ мало изменились со времен древней Месопотамии, где они впервые проявили себя на человеческом уровне. (Даже Мавзолей на Красной площади - копия древних месопотамских зиккуратов, выполнявших функцию порталов, звездных врат, через которые пришли эти сущности, и посредством которых жрецы путешествовали сквозь время и пространство.)
Рептилоидам приписывают сверчеловеческую мудрость, хотя интеллект - это не их конек. Из информации инсайдеров следует, что свои технологии они покупают, крадут, используют трофейные, либо заставляют создавать покоренных рабов (шарашки). Мирное существование - это не про рептилоидов. Они стремятся расширить область своего контроля и ведут перманентные миллиннолетние галактические войны. Воинственность, милитаризм, насилие, подавление, - когда знакомишься с миром космических рептилий, возникает устойчивое впечатление, что это описание ритмов и стиля жизни СССР, а теперь и РФ.
Официально заявляется, что РФ борется с Западом "против однополярного мира, за многополярный мир", но в действительности, все может быть совсем иначе, РФ уже де факто вошла в состояние Нового Мирового Порядка, которое есть ничто иное как вступление в Федерацию Драко-Ориона под началом рептилоидов. Тогда как коллективный Запад отстает, цепляется за старое. РФ в этой ситуации является инструментом хаотизации, разложения западного миропорядка, где удельная доля "человеческого" в принятии решений еще слишком велика. В отличии от РФ, управление которой уже де факто происходит с другого плана, тогда как власть с ее конкретными персонажами выполняет сугубо декоративные и актерские функции.
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