воскресенье, 15 апреля 2018 г.

Федерация

11 сентября 2001 года были разрушены знаменитые нью-йорские башни-близнецы. В 2005 году в Москве начали возводить башню "Федерация", представляющую комплекс из двух башен.
Так символически рептоиды-сетиды Востока обозначили свою претензию на превосходство и конечную победу над плюрастически-меньшевистким Западом (высокая башня называется "Восток", а более низкая "Запад"), плюс к этому, это символ   включения РФ в Федерацию Драко.

 РФ - не государство. В сознании тех сил которые курируют РФ вообще нет такого понятия как "государство". В настоящее время цель этих сил: хаотизировать Запад до состояния РФ. Процессы идущие в России и на Западе одинаковы, различие в подходах и "расовой чистоте", последнее, впрочем, не имеет отношение к людям.
Автор: Pavel на
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