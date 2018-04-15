11 сентября 2001 года были разрушены знаменитые нью-йорские башни-близнецы. В 2005 году в Москве начали возводить башню "Федерация", представляющую комплекс из двух башен.
РФ - не государство. В сознании тех сил которые курируют РФ вообще нет такого понятия как "государство". В настоящее время цель этих сил: хаотизировать Запад до состояния РФ. Процессы идущие в России и на Западе одинаковы, различие в подходах и "расовой чистоте", последнее, впрочем, не имеет отношение к людям.
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