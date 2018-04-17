История Сета: тогда и сейчас

"Когда Гору исполнилось 22 года, он вступил в битву с Сетхом. Сетх к тому времени единолично правил в Египте 22 года и неимоверно укрепил свою Моновласть. Ведь он еще при Осирисе был Верховным Жрецом, знатоком Магии и Черных книг и заклинаний. А после убийства Осириса он из своих 72 сторонников организовал мощнейший оккультный орден, Орден Семидесяти Двух.
Свержение Сетха было очень нелегким делом, но Гору помогала Исида, тоже владеющая мощнейшей магией. Именно ей удалось усыпить бдительность охраны Сетха и Гору с сообщниками удалось проникнуть во дворец и застать Сетха врасплох. Завязалась жестокая битва. Но Сетх в итоге был пленен и оскоплен. Это было справедливое возмездие за убийство Осириса и аналогичные действия сообщников Сетха, которые разрубили тело Тело Царя Осириса на 14 частей и отсекли ему фаллос, который потом бросили в Нил.
Когда Сетх понял, что проиграл, он покинул свое человеческое тело и как свидетельствует папирус "обратился в ревущего змея". Гору пришлось продолжать битву с Сетхом в Астрале, которую он в итоге выиграл.
Пока шла эта битва сторонники Сетха унесли и спрятали в тайном месте в пустыне тело Сетха. Затем оно было забальзамировано и разделено на 7 частей. Эти мощи были спрятаны в разных местах Египта, в том числе и в недрах первых пирамид, весьма вероятно, что ступенчатая пирамида Джосера и была таким вот местом хранения останков Сетха. Очевидно, что это и есть тот самый сундук Кащея, в котором спрятана Утка, в ней Заяц, в нем Яйцо, в я Яйце- игла. Утка, Заяц и Яйцо- это три вложенных друг в друга саркофага.
Власть в Египте все время менялась, одна династия, сменяла другую. Были династии, которые считали главным богом Египта Сетха, их сменяли династии, которые поклонялись Гору в образе Ра Горахти.
Однако Сетх желал единоличной власти, поэтому он и инициировал Гиксосов и направил их войска в Египет. Им удалась захватить весь Нижний Египет вместе с дельтой. Гиксосы там правили почти 200 лет. В столице Аварисе - Хаварра был возведен храм Сетху и туда были свезены его сохранившиеся останки. Но Фараон Яхмос изгнал Гиксосов из Египта и храм Сетха был разрушен. Однако мощи Сетха успели вывезти в уже построенный тогда Иерусалим.
Затем примерно через 200 лет после этих событий началась операция Исход. После того, как Моисею и Аарону удалось вывести евреев из Египта, к ним присоединился жрец медиамский и тесть Моисея Иофор Рагуил- жрец Сетха и один из ордена 72. Именно эта троица и осуществила всю дальнейшую операцию по созданию народа- голема. Новая историческая общность- были самородные хабиру, стали Тварные жиды. Сразу же был построен Ковчег Завета- именно в нем и хранились мощи Сетха. Для чего это было нужно? Для того, чтобы создать мощный портал, энергетическую привязку эгрегора Сетха, который тогда уже дислоцировался на Луне и материального плана. Через эти мощи Сетх оказывал подавляющее волю- гипнотическое воздействие на приватизированный им народ.
В дальнейшем Ковчег Завета хранился в Святая Святых 1 и 2 Храма. Во время вавилонского пленения и разрушения 1 Храма, Ковчег Завета хранился где- то в пустыне, затем был возвращен обратно.
Когда войска императора Тита в 70 г. разрушили 2 Храм, они Ковчега Завета не нашли- его заблаговременно, подземными ходами эвакуировали. Этот Ковчег Завета вновь появился, по преданию, в Хазарском Каганате. С Каганатом сначала воевал Великий Князь Хелег Вещий, а окончательный разгром ему учинил князь Святослав. Однако Ковчег Завета с останками Сетха опять был спрятан. Хотя есть версия, что Святослав все таки уничтожил его.
После этих событий, Хазары или иначе- козары, среди которых было много этнически русских, решили, во-первых отомстить Светлой Руси, а во- вторых, сделать с русскими тоже, что они ранее сделали с тем тюркским народом, который они обратили в иудаизм.
Только теперь это был не ветхозаветный иудаизм, а новозаветный. Который назвали христианством. Но Бог Отец остался прежний- Сетх - Черномор. В этой самой религии одним из основных ритуалов стало поклонение мощам умерших "праведников", "святых" и мучеников. Само это поклонение берет свое начало с поклонения мощам Сетха. Это так сказать клонирование мощей, ибо все эти "святые" изначально были и есть рабы Сетха. Целуя эти мощи адепт намертво привязывался в этому людоедскому эгрегору.
Однако самых главных Мощей- самого Сетха на Руси не было- их где- опять долго прятали в пустыне.
Хазарские цари построили в Москве Кремль- как оказывается- это точная копия Иерусалима Новый Иерусалим? и все это делалось в надежде обрести главные Мощи- самого Сетха. Но это не произошло. После смерти Иоанна Грозного, и правления невнятного Бориса Годунова, началась смута, потом пришла другая династия, а потом Петр 1 и вовсе покинул Новый Иерусалим- Кремль и основал свой стольный град.
Эти мощи- единственные! оставшиеся из тех семи, были ввезены в Россию в 1918 г. Именно благодаря присутствию этих мощей большевики успешно подавили всю внутреннюю оппозицию и разгромили белых в гражданской войне. Но затем встал вопрос- где их хранить? И тут как нельзя кстати, умирает вождь Красной Революции. Первым, кто предложил мумифицировать тело Ленина, был понятно дело кто? Товарищ Сталин! Он уже тогда был Посвященным! Бафометчики- Троцкий и компания, кстати не высказали большого энтузиазма по этому поводу- они то догадывались, ради чего затевается эта байда.
Так ударными темпами был построен сначала Первый мавзолей- как и 1 храм, а потом вскоре и 2- мраморный, который и стоит поныне. Мумия Ленина- там для отвода глаз! Там самое главное- это Мощи Сетха, которые спрятаны под саркофагом!
Именно эти Мощи по прежнему гипнотизируют и подавляют волю этого несчастного народа, именно они вытягивают из него всю его жизненную энергию!"
"Немецкие плакаты времен 2 мировой войны. На первый, непосвященный взгляд - обычная стилистика военной пропаганды. Однако! Красный Дракон! Это и есть Сетх! Они знали с кем воюют на самом деле!"
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