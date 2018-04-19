Ну и еще немного "нигрогнозии" про Валаам и основы нашего тайного культа Ваал-Валаам.Демон БАЛАН (Балам, Балаам, Валан, Валам, Валаам). (Он же булговский Воланд).Великий и ужасный король ада. Иногда у него три головы: быка, человека и барана. Все это сочетается со змеиным хвостом и глазами, мечущими огонь. Но чаще он предстает как нагой рогатый всадник, едущий верхом на медведе и держащий на запястье ястреба-перепелятника.Голос у него хриплый и резкий. Он дает советы, касающиеся прошлого, настоящего и будущего. Этот демон, некогда принадлежавший к небесному чину, ныне властвует над сорока легионами преисподней, обучает различным ухищрениям и уловкам и открывает простой способ видеть всё, оставаясь при этом невидимым.