Про историю с Телеграм.
Раз. Про Телеграм пишут: Официальная причина наездов на Телеграм - борьба с терроризмом. Дескать, шифрованной связью пользуются злодеи. Но всерьез это не воспринимает вообще никто. Даже те пропагандисты, что обслуживают блокировку, пишут о чем угодно - о "национальной цифровом суверенитете", "необходимости соблюдать законы" и т.д. Только не о мнимом терроризме. Даже говорящие головы РКН предпочитают лишний раз не форсить эту тему. Понятно, ведь с этой точки зрения было бы куда логичнее блокировать сейчас WhatsApp - там и пользователей больше, и сквозное шифрование всей переписки (в Телеграме это касается только секретных чатов).
Два. РБК со ссылкой на попавшее в распоряжение издания письмо сотрудника 12-го центра ФСБ Роман Антипкин, которое он разослал коллегам 18 апреля.
"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <...>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", – говорится в письме, подлинность которого подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи.
Это письмо неправильно понимается. Это не "о, ужас, вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту", а "мы получим полностью неконтролируемую финансовую систему". И последнее - цель и, более того мечта, очень многих лиц инвестировавших в этот криптопроект. При "благополучном" развитии событий, и в свете мировых перспектив, он позволит отщипнуть часть от мировых финансов. А это очень много. Поэтому есть за что бороться. И кто же эти основные инвесторы в криптовалюту Дурова?
То что мы наблюдаем, это глобальный пиар Телеграм. За счет РФ, ее инфраструктуры, которая вгоняется хаос, это, да. Ну это основная функция Ресурсной Федерации. Мы видим реальное воплощение сценария изложенного в Биткойн и ползучий хаос : "Именно хаос и кризис будут служить конечной победе криптовалют. Так что цифра по капитализации криптовалют - минимум 100 трлн долларов - это реальность.
Но тут верна и обратная связь: сама криптовалюта будет способствовать нарастанию хаоса в существующем миропорядке. Вполне возможно, именно для этого она и создана - способствовать разрушению существующего мира".
Криптовалюта превращается в фактор разрушения старого миропорядка. Россия в истории с Телеграм оказалась в авангарде этого процесса. Хотя все происходящее и преподносится публике в совершенно ином свете.
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