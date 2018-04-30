Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-политический журнал
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UFO - война цивилизаций
понедельник, 30 апреля 2018 г.
Армения, Пашинян
Над образом лидера армянского протеста хорошо поработали профессионалы. Что отметает версии стихийности очередной "бархатной революции". Найдут ли наши телеэксперты тут американский след? Надо бы.
Автор:
Pavel
на
2:34
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