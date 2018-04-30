понедельник, 30 апреля 2018 г.

Армения, Пашинян

Над образом лидера армянского протеста хорошо поработали профессионалы. Что отметает версии стихийности очередной "бархатной революции". Найдут ли наши телеэксперты тут американский след? Надо бы.


Автор: Pavel на
Ярлыки:

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