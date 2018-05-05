суббота, 5 мая 2018 г.

Про дух автомобилизации

В 2017 году самыми продаваемыми автомобилями в США были:

Ford F-Series — 896 764
Chevrolet Silverado — 585 864
Ram Trucks — 500 723

Таким образом, с учетом других марок было продано более 2 млн пикапов. И такая история повторяется на протяжении десятилетий.

Современные американские пикапы - это комфортабельные четырех и пятиместные автомобили с кузовом. Изначально это просто маленькие грузовички.

Ford F-Series 53-го года. Неплохо смотрится даже в наше время. Уже тогда оснащался автоматической коробкой передач.



Это современный F-Series:



Эти автомобили несколько нелепо будут смотреться на дорогах Европы, а вот для России они должны подходить идеально. Должны. Но продажи их микроскопические. И дело даже не в том, что у россиян мало денег - даже при наличии бабла россияне их покупать бы не стали. Что несколько странно. Эти автомобили для больших просторов (что может быть просторнее РФ?), не бояться плохих дорог, мощные и комфортабельные, отлично подходят для выездов на природу (у нас же почти все - любители пикников и рыболовы-охотники), кузов будет полезен не только для селян, но и основной массы горожан с их дачами и загородными домами - можно возить навоз для грядок и транспортировать кирпичи.

Достоинств масса. Но не лежит душа русского человека к таким авто. Поэтому, с одной стороны, есть нация-пиндос, которая ежегодно покупает по 2 млн таких автомобилей, и есть как бы хваткий народ-мужик, который всегда может повторить, но автомобильные пристрастия которого странным образом совпадают со вкусами геев и метросексуалов из столичной богемы.


И еще вывод который напрашивается. Проблемы у США есть и впереди просматривается даже встряска. Но сломать  глобалистам и  иллюминатам хребет нации, которая предпочитает такие автомобили будет непросто и вряд ли возможно.
Автор: Pavel на
Ярлыки: ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)