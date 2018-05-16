среда, 16 мая 2018 г.
Шипим вместе
“Льюис Кэрролл, проезжая по России, записал чудное русское слово "защищающихся " ("thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs", как он пометил в дневнике). Английскими буквами. Вид этого слова вызывает ужас... " zаshtshееshtshауоushtshееkhsуа ". Ни один англичанин или американец это слово произнести не в состоянии”.
Как могут европейские, и не только, нации, воспринимать носителей такого языка? – Должно быть этот народ не совсем такой как мы, как минимум – со странностями и причудами.
Проблема русских в том, что они слабо понимают кто они и не осознают свое место в системе метафизических координат. Вся отечественная оккультная пропаганда, от православия до язычества, подразумевает исключительность местной духовности. Где-то в сердцевине русского человека спрятана та самая высшая духовность, что-то изначальное, что мир и прочие народы давно утратили, а мы бережно храним. И за это тот, падший мир нас то и не любит. Эта идея, в самых разных вариациях, пронизывает все существование “русского мира”.
Но при этом русский язык насыщен щипящими. Русские шипят как кошки и змеи. Это язык рептилий.
Тут можно вспомнить интервью с ЛАСЕРТОЙ
Вопрос: Прежде всего — кем Вы являетесь? Действительно ли Вы — земная разновидность, или ваше происхождение имеет внеземное происхождение?
Ответ: Поскольку Вы могли видеть вашими собственными глазами, я — не человек (!) подобно Вам, и если до конца быть честной, — я не млекопитающее — несмотря на мои частично подобные млекопитающему особенности органов тела, которые являются результатом своего рода эволюции. Я – рептилия женского рода, принадлежащая к очень старой расе рептилий (saurians).
Мы — природные земляне, и мы живем на этой планете миллионы лет. Мы упомянуты в ваших религиозных текстах подобно вашей Христианской Библии, и некоторые из древних человеческих рас знали наше присутствие и некоторые поклонялись нам, например Египтяне и Инки и многие другие старые племена. Ваша Христианская религия неправильно истолковала нашу роль в вашем создании, так что мы упомянуты как «злая змея » в документах людей.
Если Вы спрашиваете меня, что я — инопланетянка, — то я должна ответить — нет. Мы — природные земляне. Мы имели, и имеем некоторые колонии в солнечной системе, но мы происходим с этой планеты.
Вопрос: Вы можете сообщить мне ваше имя? Собственное?
Ответ: Это трудно, потому что ваш человеческий язык — не способен это произнести или понять. Наш язык очень отличается от вашего, но мое имя по-вашему будет звучать примерно как «Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh…» с очень сильным упором на звуки «k» и «sh».
Так же иностранцам трудно дается рептильный русский язык.
Рептилоиды – это “темная сторона силы”, “плохие парни” Вселенной. Культ силы (siloviki), презрение к праву, любовь к милитари, неприятие демократии, свойственное России и русским – влияние их избыточных рептильных генов.
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