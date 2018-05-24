Год закрытых дверей

В 17-ом году вышел фильм “Голубой мировой порядок”. Описание: “В ходе третьей мировой войны в зараженную радиацией атмосферу была выпущена опасная бактерия из био-реакторных электростанций, которая быстро привела к пандемии среди выживших. Города на севере опустели, но бежавшие от бактерии на юг вскоре были подвергнуты иммунизации с помощью электро-магнитного импульса, которому сопутствовала пара незначительных сторонних эффектов. Первый - заражение мозга цифровым вирусом. Второй - гибель всех детей.”
Несмотря на многобещающую аннотацию фильм не интересен. Но зато там в самом начале сообщается, как и когда все началось: 19 октября 2022 года в крупнейших мегаполисах мира произошли ядерные взрывы. Кто их устроил – осталось неизвестным.
Возможно, ради даты и создавалось это кино. Что известно о 19 октября?
19 октября – так называется одно из стихотворений Пушкина:
Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?
И еще: 19 октября отмечается странный праздник "День закрытых дверей".
2022 год же явственно висит и заметен в инфополе. Вероятно как обычно ничего 19 октября 2022-го не случится. Но параноикам стоит взять на заметку.
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