После инаугурации: Мутко и Поклонская

Два мелких, но примечательных события после очередной инаугурации.
1. Поклонская прокомментировала комментарий Навального относительно этого фото:
"Не удивляюсь, что моё фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор - я рада и поддерживаю.
Но в очередной раз удивил наш "оппозиционный джентльмен" Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлёвской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать "лучшие из лучших" своих качеств. Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя Императора Николая II, причисленного к лику Святых и почитаемого во всём православном мире".
Как видим Поклонская предпочла тоже не произносить фамилию Навального всуе. Что характеризует и позиционирует ее во внутрироссийских раскладах. Почему нельзя произносить эту фамилию - здесь.
2. Одиозный Мутко назначен на очередную очень жирную должность - вице-премьер по строительству. Спорт в текущих реалиях карта почти отыгранная, а строить что-то еще будут. О Мутко - здесь. В альтернативной ветке реальности Виталий Леонтьевич Мутко - президент СССР.
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