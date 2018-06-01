Тут случились смерть и воскрешение Бабченко. Понятны причины которые заставили его покинуть РФ. Но в последнее время Бабченко смело можно было приглашать в ток-шоу российских каналов в качестве “проукраинского эксперта” где он бы кричал: смерть москалям!, я тебя абрамсом раздавлю! Ему мог бы оппонировать бы Проханов, который то же мечтает ворваться в Киев на танке.Вообще Украина способна унасекомить кого угодно. Стал вспоминать политические убийства на Украине, и с трудом вспомнил Бузину. Шеремета вспомнил только через поисковик (!). Как то стала мало упоминаться в СМИ Надежда Савченко, которая сидит в СИЗО, и вроде бы голодает, но это уже никому не интересно. Даже такой профессиональный политический бузотер-тяжеловес как Саакашвили готов исчезнуть из околоукраинского бессознательного.Украинская реальность – крайне специфична, и с 2015-го тему “российско-украинского противостояния” вообще благоразумнее обходить стороной.