Сознание чучхе

Россия готова к принятию сознания чучхе.
Причины, почему так произошло, понятны. Были проведены эксперименты, когда мышей били током, заставляя выбирать нужную дорожку к еде, и следующее поколение мышей, в большинстве, выбирало правильную дорожку. Таким образом, с помощью террора и насилия можно создать, воспитать, “запрограммированных рабов”. Сталинский террор сделал свое дело. Мы видим его плоды.
Демократия в России невозможна. В случае свободных и честных выборов в настоящей ситуации 75% выберет снова Путина, но только ядренее и забористей.
Эти 75% возникли не просто так. Это процент ватников-неосталинстов в современной России.
Наблюдение: новость о том что власти города сносят ларьки коммерсантов. 3/4 в комментариях: правильно, давно надо порядок навести! Так их!
1/4 возражает: сносить все-таки надо по закону, есть договора и т.д. В ответ раздается: какие договора? Вышвырнуть барыг и точка!
Пишет человек – создал новостной ресурс, спустя какое-то время стал анализировать трафик поисковых запросов. Примерно те же 75% интересует, буквально, :”почему в России хорошо, а везде плохо”, почему Украина замерзнет этой зимой, о том как Россия превосходит Америку, о мощи российского оружия. Это реальная картина. Людям нравится читать о величии России, о успехах, об мелких и несущественных трудностях, и том как в конечном счете всех победим.
В Афганистане нашелся бывший советский военный. Работает там прорабом, зарабатывает 1200$ в месяц. В комментариях в этом многие усомнились: ноликом ошиблись, это же Афганистан, хи-хи.
Россияне пребывают в своей информационной картине мира, в сознании чучхе, и все что противоречит этой картине игнорируется и вытесняется. Советский штамп о беспросветно нищей Африке не способны изменить никакие факты. Сибиряк сомневался стоит ли ехать работать в Танзанию, реальность оказалась не такой уж страшной: “Зарплата в местном университете начинается от 1,5 тыс. долларов и заканчивается на отметке где-то в 3,5 тыс. у докторов наук, профессоров. Дополнительно оплачиваются заседания кафедры, проверка большого количества экзаменационных работ (курсы бывают и по 1000 человек), руководство бакалаврскими, магистерскими и кандидатскими работами, разработка образовательных программ. При активной жизненной позиции на этом можно заработать и вторую зарплату.
Зарплаты в отечественном образовании комментировать не хочу, об этом и без меня много говорят.
Жилье предоставляет вуз — 4-комнатные квартиры или дома на выбор, аренда которых обходится университету примерно в 200 долларов в месяц. Жильцы сами оплачивают текущие платежи — воду, электричество, газ. Я этих расходов не замечаю”.
С некоторых пор официальными СМИ даже фильтруются новости из братского Китая, вроде того как обходится стороной китайская космическая лунная программа, дабы в голове у подопытного населения не образовались простейшие логические цепочки и не возникли вопросы.
Система созданная в СССР и существующая в современной РФ, конечно же инфернальная, с присутствием нечеловеческого фактора. Белоэмигранты, хотя и не были идиотами, в ходе операции Трест не смогли раскусить чекистов разыгравающих антисоветское подполье. Эти чекисты лучше белых знали о порочности и зле заложенном в совке, а правду, как известно, говорить легко и приятно. Наше время: "крымнаша у нас тут (в администрации Путина) нет" - просто все запуганы, круговая порука, комромат, поздняк метаться”.
Созданная ситуация сводит к минимуму эффект оппозиционной пропаганды. Агитировать кого-то во власти не надо – они лучше большинства осознают зло и гниль системы. Канал Сотник ТВ – как сеанс утонченного садо-мазо и реальность РФ как ролевые игры с “верхними” и “нижними”. Всем хорошо, все довольны, народ и власть едины как никогда.
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