Три вида преступлений

В качестве ликбеза и памятки.Преступлениями являются: убийство, кража, ограбление, безосновательное лишение имущества, ограничение прав и свобод.Преступления в серой зоне, требующие разбирательства: мошенничество, введение в заблуждение, обман, подлог. Говоря по другому: лох сам виноват в своих проблемах, или идея из буддизма, что главный грех это глупость.Преступлениями не являются: наркобизнес, торговля оружием, а так же проституция и организация проституции, порнобизнес, если отсутствует принуждение.“Слово греха – ограничение”. Человек вправе делать все, что угодно, и даже вредить себе, если он не наносит вреда другим. Первоисточнику, Творцу, важно осуществление свободной воли человека, и враждебно все то что ограничивает эту волю.Это знают элиты и иллюминаты, именно поэтому вещи из третьего пункта, в особенности, наркобизнес и торговля оружием – это очень элитный доходный бизнес. Этим занимаются с чистой совестью и легким сердцем. Так как это за это неспросится, не придет ответка от Творца, и не будет бо-бо. В случае же убийств, ограблений и ограничения свобод народовэлиты задействуют уловки из второго пункта. Это их поле вражды и борьбы с Творцом, началом свободной воли существ.