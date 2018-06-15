-Ты кто?
– Я болельщик
– За кого ты болеешь?
– За Россию, за Спартак, Барселону, Челси..
Так работает орионская темная магия. Одно дело это прямо убить и ограбить. Но эта гастроль будет бодрой, но недолгой. Совсем другое, когда сам человек добровольно и даже с радостью согласиться отдать свое или болеть, т.е. страдать за кого-то. Это серая зона неочевидных преступлений. Добровольное согласие жертвы.
Человек считает, что он болеет за “Спартак”. Но Спартак – в мире оккультном это не просто и не только команда, это взятое тайное магическое имя определенного человека, сущности, или группы лиц. И человек, болельщик, согласился за них болеть. Добровольно принимать в себя деструктивный негатив, когда команда терпит поражение, и отдавать энергию подъема когда команда выигрывает. Так это работает, так качается энергия.
Теперь вы это знаете. Не возникло искушение перейти на темную сторону Силы? Покачать энергию ширнармасс?
Оле-олеее-олее-оле..Рос-сия вперед..
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