Легальные бордели как признак здравого смысла

В подтверждение к тому что такое хорошо и что такое плохо:
В средние века бордели могли находиться в собственности духовных учреждений и приносить им доход. Так, прибыль от публичных домов получала даже папская курия в Риме.
Вообще, как это ни парадоксально, в течение длительного периода Средневековья церковь одобряла проституцию. Правда, не саму по себе, а всего лишь как меньшее из зол - в сравнении с прелюбодеянием и гомосексуализмом. Самый известный католический теолог Фома Аквинский писал, что проституция предохраняет общество от торжества куда более порочных страстей.
На иллюстрации Папа Адриан VI. В XVI веке его ведомство зарабатывало на проститутках до 20 тысяч золотых дукатов в год.
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