понедельник, 4 июня 2018 г.

Грибочки

Русский язык не только экстремально шипящий, но обладает многими другими странностями и причудами.

Автор: Pavel на

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