Новости из стана союзников

Борьба с “американским империализмом” для кого-то закончилось плохо. Вот так убить богатейшую нефтеносную страну – это надо уметь. Эрэфушка дрейфует в том же направлении. И судя по тому как это происходит у “союзников”, доллары и другая валюта на внутренних счетах дорогих россиян могут сильно скукожиться. Как вариант – поможет крипта. Натурального обмена тоже избежать не получиться. Все новое - хорошо забытое старое.
Пишет Сергей Логинов: В Венесуэле страшный кризис. Путешественники, заезжающие туда спасаются бегством. Местные тоже спасаются, границы в очередях на выезд. Причём не только венесуэльские границы, но и далее в соседних странах: граница между Колумбией и Эквадором забита очередью из венесуэльцев. Ибо в стране отменили деньги. Ни у кого нет наличных. Перевели всё на безнал, платят карточками, а принимают платежи только те, у кого есть прибор-терминал. Путешественники сосут. Гиперинфляция съела всю стоимость денег, бумаги для печати билетов не хватает. Метро бесплатное, часто истерики на улицах, шол человек и вдруг за голову схватился, и сел на поребрик, и плачет. Девальвация в сотни тыщ раз, а ежели с безналом въедешь, на 1 долларо тебе штоль 12 местных дадут, то бишь ноль. Скока безнала ни ввези, а при официальном обмене сей же ноль получается. Миша Байнов, с которым встречали этот новый год, в марте двинул по континенту. В Венесуэле его грабанули менты, остановив в метро, когда он весь день искал как разменять 5 баксов, шобы платить и не мог разменять. Ну менты ему и разменяли, половину из 4 тыщ баксов. Отвели в комнатку для грабежей, прям в метро, и разменяли. Страна победившего пиздеца.
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