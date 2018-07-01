Мундиаль: Кремль победил народ

Как известно, в масонстве и в других подобных системах, успешным признаком инициации является изменение взгляда на вещи, состояние ума. То что ранее способно было вызвать эмоции и сподвигнуть на определенные действие, становится безразличным.
Так и со спортом. Вот смотришь на ликующих человечков-болельщиков, и зная механику сего процесса, радоваться и горевать уже не получается. Можно при желании следить и играться энергиями. А болельщики конечно же, вызывают симпатию, потому что невинность “неведающих добра и зла”, всегда выигрывает на фоне угрюмости процесса познания этого самого добра и зла.
Уже сейчас можно сказать, что этот мундиаль удался и оправдал себя с точки зрения власти. Эта “победа по очкам” над Испанией дополнительно опустошила карманы и без того небогатых россиян на какой-нибудь триллион – другой рублей. Отходнячек от победы придет после и болельщикам придется болеть, на что и подписались. Все просто, топорно, но это сработало.
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