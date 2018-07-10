Странная мафия

Заезжий американский сенатор заявил, что власть в РФ мало чем отличается от мафии. Собственно, ничего нового он не открыл, об этом много пишут: психология власть имущих в РФ – это бандитская психология типичных мафиози.
Казалось бы все понятно.
Но другие факты неподтверждают эту версию. Для мафии, людей уголовного склада ума, чрезвычайно важно “держать масть”, оценивать внешний эффект любых своих поступков. Сейчас, например, РФ в очередной раз простила долг Киргизии. При том, что бедные Китай и Япония свои деньги из Киргизии будут выбивать. Это можно представить актом “великодушия” со стороны братской России, но для бандитов такого великодушия не существует, так долги не прощаются. Это выглядит как типичное “опускалово на деньги”. Даже если этот прощеный долг и распихали по карманам, то какой эффект от этого?
Если это и мафия, то какая-то очень странная. Это не бандиты в классическом понимании, тут другое.
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