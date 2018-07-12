четверг, 12 июля 2018 г.

Умер Брежнев

Смерть внука Брежнева, о чем сообщили почти все СМИ, для значительной части россиян (как простых, так и не простых) послужило спусковым триггером.

Умер Брежнев. Закончилась эпоха стабильности. Впереди – “наведение порядка”, андроповское ужесточение режима – борьба с несунами и прогульщиками, конвульсии и судороги.  Возможна гонка на лафетах. Далее – запланированное радикальное обнищание масс, кризис, и фрагментация СССРФ.

Как все это происходило в 80-х - полезно вспомнить.
Автор: Pavel на
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