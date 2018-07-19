Путин и Трамп

Ваалам-Валаам– специальное место силы для контакта с "могуществами" под крышей православной святыни. Таких полно и в западном католичестве.Путин же в оккультной иерархии гораздо выше Трампа. Он близок к Дж. Бушу-старшому. Поэтому неудивительно, что он доминирует над Трампом.