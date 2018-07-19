Путин и Трамп

- Как известно, 11 июля Путин побывал на Валааме. По вашему мнению, в чем причина этой поездки? Он морально готовился к встрече с Трампом или к чему-то еще?
-Леонид Радзиховский: Если бы я был близким другом Путина, я бы об этом знал, но тогда я не имел бы права вам об этом рассказать. Но я не близкий друг, и поэтому ответить не могу.
Но Путин вообще любит туда ездить. Не знаю, что он там делает – молится или что-то еще? Не могу сказать. Но если он молится, то его молитвы дошли, у него там налажена хорошая «линия связи», потому что на этом саммите он выглядел, прямо скажем, намного эффектнее, чем его партнер, Трамп.
Ваалам-Валаам– специальное место силы для контакта с "могуществами" под крышей православной святыни. Таких полно и в западном католичестве.
Путин же в оккультной иерархии гораздо выше Трампа. Он близок к Дж. Бушу-старшому. Поэтому неудивительно, что он доминирует над Трампом.
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