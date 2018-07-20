Пенсии и пустота

Перефразируя известную шутку: Если пенсии не отнимем у вас мы, то их отнимут солдаты НАТО. Ну и Китай.Платить пенсии, обеспечивать экономический рост, уже нет никакого смысла, так как дело не спеша, но верно, идет к демонтажу РФ. Объект готовится к сдаче.Сейчас гражданам предлагается ненавидеть “силовиков” с их пенсиями, но пенсий в среднесрочной перспективе не будет и у них, потому что не будет денег. И вообще, мало что будет.Перед концом РФ может выкинуть какой нибудь фортель, вроде : “последний бросок на Запад”. Какая нибудь прощальная гастроль “красных дьяволят”, хохот искандеров, патриотический угар, и на этом весь этот советский шансон закончится.Россия – страна большая, где-то будет очень плохо, где-то терпимо, с локальными очагами каннибализма, относительно приличная ситуация в Москве будет удерживаться до последнего.