пятница, 20 июля 2018 г.

Пенсии и пустота

Перефразируя известную шутку: Если пенсии не отнимем у вас мы, то их отнимут солдаты НАТО. Ну и Китай.

Платить пенсии, обеспечивать экономический рост, уже нет никакого смысла, так как дело не спеша, но верно, идет к демонтажу РФ. Объект готовится к сдаче.

Сейчас гражданам предлагается ненавидеть “силовиков” с их пенсиями, но пенсий  в среднесрочной перспективе не будет и у них, потому что не будет денег.  И вообще, мало что будет.

Перед концом РФ может выкинуть какой нибудь фортель, вроде : “последний бросок на Запад”. Какая нибудь прощальная гастроль “красных дьяволят”, хохот искандеров, патриотический угар, и на этом весь этот советский  шансон закончится.

Россия – страна большая, где-то будет очень плохо, где-то терпимо, с локальными очагами каннибализма, относительно приличная ситуация в Москве будет удерживаться до последнего.


Автор: Pavel на
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