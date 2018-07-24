Начало развязки

Автомобилистов РФ можно так же поздравить: если раньше в случае войны и тотальной мобилизации, на нужды родины конфисковывались только автомобили повышенной проходимости, то теперь, будут конфисковываться ВСЕ. Если потребуется. Так родина решила. Мы ведь можем повторить?

И дело тут не только в "либералах", которые пакостят Путину, это решения более высокого уровня.

(катастрофические) кармические. РФ путинской стабильности это И да, пенсионная реформа, если ее продавят (а ее продавят) - последствия будут. РФ путинской стабильности это болото . Теперь в нем началось шевеление.