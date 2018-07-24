вторник, 24 июля 2018 г.

Начало развязки

Делягин: пенсионная реформа – начало государственного переворота

Смотря что понимать под государственным переворотом. Цель просматривается – война, конфликт и демонтаж РФ  Автомобилистов РФ можно так же  поздравить: если раньше в случае войны и тотальной мобилизации, на нужды родины конфисковывались только автомобили повышенной проходимости, то теперь, будут конфисковываться ВСЕ. Если потребуется. Так родина решила. Мы ведь можем повторить?

И дело тут не только в "либералах", которые пакостят Путину, это решения более высокого уровня.  

И да, пенсионная реформа,  если ее продавят (а ее продавят) - последствия будут (катастрофические) кармические. РФ путинской стабильности  это болото. Теперь в нем началось шевеление. 





Автор: Pavel на
Ярлыки:

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