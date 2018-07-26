Граждане смотрят и смеются глядя на важную персону - Жан Клода Юнкера.Наиболее распространенная конспирологическая версия – это не серьезный человек, просто марионетка, которую поставили и которой управляют. Версия верная, но градус уничижения надо снизить. Любой иллюминат, и в общем-то масон, так или иначе – кукла, марионетка. Что не исключает их субъектности. (Более того, иногда такая управляемость и есть демонстрация этой самой субъектности, когда человек не в "стаде", см. на госпожу Поклонскую в Госдуме.)Иллюминаты же обычно пьют больше чем в среднем. Психике надо как то справляться с открывающимися “безднами”. Началось это не сегодня, и даже не вчера, известная средневековая поговорка: “Пьет как тамплиер”.