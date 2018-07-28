Вот давайте создадим такой мысленный эксперимент. В РФ вдруг к власти приходит оппозиция. Но не вялая и дряблая, а такая бодрая. И она хочет спросить с так называемой “власти” за то что они здесь творили, за все эти безумные “законодательные акты” и пр.И где же окажется эта “власть”, начиная от губернаторов и заканчивая всякими “депутатами”, соловьевыми, киселевыми и сотрудниками АП? В КНДР, КНР, Туркмении, Африке? Нет, они окажутся на Западе, в полном составе. В этом ненавидом Западе. Это будет бегство.Не надо усложнять и “выдумывать сущности”. РФ – это прямая колония Запада. То что сейчас происходит с РФ – это воля Запада.