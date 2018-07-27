Если вы прочли этот пост, то реакция на него, видимо, будет предсказуемая.
“Ну ебтыдь, афтор совсем не торт, вот раньше были годные тексты, а щас постит не пойми что”.
А если вас что то цепануло, что-то в сознании, и особенно, если у вас в какой-то момент что-то изменилось в дыхании, вы вошли в некое подобие транса после чтения этого текста (мессы). То вас можно поздравить. Эта гностическая месса примерно соответствует 18-му градусу масонства.
Известный факт: 17 июля 1920 года на масонском конгрессе в Цюрихе Теодор Ройсс пытается добиться того, чтобы «Гностическая месса» Кроули была признана официальным религиозным обрядом для всех масонов Шотландского устава 18° (градуса Розы и Креста). Его предложение отклоняется, и участники конгресса принимают решение о полном разрыве связей с О.Т.О. и Гностической церковью Ройсса.
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