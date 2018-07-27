Зверь и Бабалон

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телемисткое божество Бабалон, (Вавилон, в христианской версии –

Вавилонская Блудница.)

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Эпоха Вавилона –

это наше время, "матрица". Ключем входа в нее является сексуальное порабощение. И это же ключ, тайна, –

выход из этого эона рабства (Эра Озириса). Мужчина –

Зверь, женщина –

Бабалон.