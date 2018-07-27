Зверь и Бабалон

Эта икона – телемисткое божество Бабалон, (Вавилон, в христианской версии – Вавилонская Блудница.)
Это символ веры Гностической Католической Церкви Алистера Кроули:
Верую в единого ГОСПОДА, тайного и невыразимого; и в единую Звезду в сонме Звезд, из огня которой мы созданы и к которому мы возвратимся; и в единого Отца Жизни, Тайное Тайных, имя же Ему — ХАОС, в единственного наместника Солнца на Земле; и в единый Воздух, питающий все живое.
И верую в единую Землю, нашу всеобщую Мать, и в единое Лоно, из которого вышли все люди и в котором они упокоятся, Тайное Тайных, имя же Ей — БАБАЛОН.
И верую в Змея и Льва, Тайное Тайных, имя же Ему — БАФОМЕТ.
И верую в единую Гностическую Католическую Церковь Света, Жизни, Любви и Свободы, чьё слово Закона — ТЕЛЕМА.
И верую в общение Святых.
И, поскольку пища и питье преобразуются в нас ежедневно в духовную сущность, верую в Чудо Мессы.
И признаю единое Крещение Мудрости, посредством которого мы совершаем Чудо Воплощения.
И признаю, что моя жизнь — единство личности и вечности; она была, и есть, и грядёт.
AUMGN, AUMGN, AUMGN.
Liber XV. Ecclesiae Gnosticae Catholicae Canon Missae
Алистер КРОУЛИ
Эпоха Вавилона – это наше время, "матрица". Ключем входа в нее является сексуальное порабощение. И это же ключ, тайна, – выход из этого эона рабства (Эра Озириса). Мужчина – Зверь, женщина – Бабалон.
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