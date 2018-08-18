суббота, 18 августа 2018 г.

Ложа 49

Ложа 49 – новый добрый комедийный  сериальчик от AMC. Расслабленная атмосфера и мягкий юмор, совсем немного безумия и иррациональности, которая в общем-то в решающей степени и определяет выбор и поступки людей.

Особенностью США является огромное число околомасонских, или псевдомасонских, кому как угодно, лож и тайных обществ. По сути это местные закрытые и полузакрытые клубы. В фильме показана жизнь такого клуба и его персонажи. Впрочем,  “Ложа 49” по сюжету является частью глобальной сети лож, с засекреченным руководством в Лондоне.

Окончание сериала намекает на продолжение.


Автор: Pavel на
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