Ложа 49 – новый добрый комедийный сериальчик от AMC. Расслабленная атмосфера и мягкий юмор, совсем немного безумия и иррациональности, которая в общем-то в решающей степени и определяет выбор и поступки людей.Особенностью США является огромное число околомасонских, или псевдомасонских, кому как угодно, лож и тайных обществ. По сути это местные закрытые и полузакрытые клубы. В фильме показана жизнь такого клуба и его персонажи. Впрочем, “Ложа 49” по сюжету является частью глобальной сети лож, с засекреченным руководством в Лондоне.Окончание сериала намекает на продолжение.