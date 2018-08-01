Пузыри Времени и ловушки сознания

Трудно воспринимаемый, но необходимый текст инсайдера тайных программ Ога Теллеза:
Временные пузыри, кража душ.
Сейчас у вас должно быть достаточно опыта, чтобы знать о возможности растяжения времени.
Время связано с электро-гравитационным эффектом. Когда электрические и магнитные поля объединены и используются для создания деформированного поля, которое течет с другой скоростью, чем окружающая среда, результатом является перцептивное (то есть восприятие на уровне чувств) искажение, которое внутренне связано с самой реальностью. Ваше сознание изменяется, и тем самым изменяется «действительный» поток времени и атомное взаимодействие.
Это было обнаружено давно.
Все это помимо того, что происходит, связано с клонированием знаменитостей, передовыми технологиями, искусственным интеллектом, сбором энергии, клонированием сознания, ритуальным насилием, контролем над сознанием на основе травмирования, квантовым парадоксом и тем, что называется «Раскрытие информации». Это часть тайных непризнанных программ особого доступа.
Человечество не знает, откуда оно пришло, кто оно, почему оно здесь, что происходит и кто и чем занимается.
Мы должны знать природу сознания, истинное происхождение человеческой ДНК, природу самосознания, свойства того, что свободно понимается как квантовая реальность или природа вселенной, происхождение Вселенной и так далее.
Вот ситуация: вы знаете о растяжении времени. Устройства могут генерировать одни и те же волны, то же самое поле, через которое вы «скачете» или плывёте прямо сейчас, чтобы испытывать время и пространство. Восприятие вашей физической реальности меняется, как и сама физическая реальность. И то, и другое связаны между собой, как энергетически пластичная реальность, которая может сдвигаться, чтобы изменить пространство и время. Физические границы реальности негибкие только на уровне поверхности, которую мы видим. Источник информации, происходящей на вселенском квантовом уровне, происходит внутри сознания.
Идея, которую я продвигаю, следующая: если растяжение времени может быть использовано вместе с остальной частью технологии , то момент времени можно растянуть, как резиновую ленту.
Мы находимся в диапазоне мощности этих устройств, которые были имплантированы в Землю, и мы не способны видеть за пределами этого диапазона, что они могут, имея такой доступ с помощью технологий. В будущем эти системы не будут активными таким образом. В результате это как будто мы находимся в пузыре возвратного времени, начиная со времени, когда эта реальность «началась».
Вместо того, чтобы выйти из пузыря, сознание ударяется о стену, границу системы скалярного удерживания, и перенаправляется обратно в начало. Имеется только определенное количество раз, что это можно сделать, потому что душа используется в качестве энерго-генератора дольше, чем она здесь находится.
Если вы чувствуете себя, словно вы и есть настоящий "вы", тогда вам солгали, и вы приняли ложь. Это не означает сойти с ума, это не означает, что это и есть ответ, хотя это часть процесса (подумайте о тёмной ночи души), через который каждый проходит. Нами играют с помощью использования продвинутых технологий.
Технологическая система просматривает эти пузыри и всю информацию в ней, чтобы отсканировать и заменить самосознание мыслями, которые используются, чтобы отвлечь внимание от источника того, что ограничивает самосознание. Это по сути система активного отрицания, основанная на невежестве, которая мутит воду всякий раз, когда энергия начинает проясняться.
Как это можно представить, как это происходит? Создаются временные ловушки, иллюзии, искусственные циклы. Но для масс людей оказавшихся в них – мир более чем реальный. Сознание живущих людей достигает определенной даты, но вместо того чтобы двигаться дальше, оно отзеркаливается как эхо от стенки, и оказывается в прошлом – у противоположной стенки пузыря времени. На Время Реальное в этом случае фактически накладывается искусственно созданная картинка, линзы, которые заставляют сознание людей работать определенным образом. А сознание, наше внимание, восприятие – это все. Вот и получается, что человечество как бы помещается в ограниченный Пузырь Времени. А это позволяет красть их энергию, ресурсы, кровь.
По крайней мере существует две технологии, две оккультные группы, работающие таким образом.
Первая группа – “красные”, их текущий проект можно назвать:
“Столетие революции”
Мозг этой группы находится в Европе, в России – исполнители. Сто лет. Круглая дата. Век.
Столетие революции: 1917 – 2017. Сейчас 2018 год, события искусственно делаются подобными событиям столетней давности. Государство, власть, будучи наследниками большевиков, “красными”, начинают гражданскую войну. Начинается продраразвестка, неприкрытый грабеж населения, некое подобия “красного террора”: обвально принимаются законодательные акты, ограничивающие права населения и повышающие налоги. Начинается борьба с кулаками и буржуазией – разоряются бизнесмены, ищутся “враги пролетариата” – всевозможные самозанятые. Как и сто лет назад народ только хлопает глазами и вопрошает: за что же нас так? Возникают небольшие очаги сопротивления, которые как и 100 лет назад будут подавлены. Как сказал Андрей Девятов: победят большевики – ленинцы.
Следующий шаг – усиление мобилизационной риторики, военный коммунизм. “Молодая республика в кольце врагов!” И наконец, когда все будет обескровлено, придет некое подобие либерализации – НЭПчик.
Дальнейшее будущее России согласно планам “красных” – не просматривается.
Существует другая оккультная группа, так же управляющая временем, предположительно имеющая прямое отношение к Ватикану и иезуитам. Поэтому это “черные”. Их проект называется:
“Возраст Христа”
33 года. Треть века. Одно поколение. Возраст Христа.
О тех циклах, пузырях времени, которая создает эта группа писалось здесь.
1953 год – умирает Сталин, на престол входит королева Елизавета. В СССР начинается Оттепель.
1986 год – Перестройка в СССР, те или иные масштабные трансформации во всем мире.
2019-й – должна умереть королева Британии, в РФ должна начаться Перестройка.
Признаки перестройки так или иначе просматриваются. Например, эти разговоры о “рывке”, “прорыве”, сильно напоминают “ускорение”. Но в целом, позиции “черных” в РФ гораздо слабее чем у “красных”. В частности, “красные” запретили к показу фильм “Смерть Сталина “. Хотя все кто хотел, посмотрел.
Тем не менее, “перестроичный” пузырь времени “черных” наложится на пузырь времени “красных”. Возникнет некая какофония смыслов, это сильно хаотизирует сознание людей и реальность. Не все может пойти по планам “красных”.
Жить в пузыре времени, это все равно что проснутся во сне и видеть другой сон, который похож на обычную жизнь, но ее не является. И пробудится ото сна к реальной жизни нет никакой возможности. Только небольшая часть людей способна замечать искусственность того мира в котором он находится. Это можно наблюдать как абсурд, какое-то безумие в происходящем, какие то очевидные “глюки матрицы”.
Что мы наблюдаем сейчас? Агонию, в этой какофонии “красных” и “черных” проектов? Или всего лишь очередную перезагрузку Матрицы?
Комментариев нет:
Отправить комментарий