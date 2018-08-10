Кто такие Красные?

– В культе лунопоклонников надо искать рептилоидные корни (“дядя Гена крокодил наше Солнце проглотил”). Лунопоклонники, Красные, регулярно устраивают “жатву”, чтобы кормить неких астральных сущностей, которые дают им власть. Деньги для них – следствие, а не цель. Что в общем-то справедливо. О лунном культе и роли Луны есть следующие слова Гурджиева: “Луна - большой враг человека. Мы служим Луне. .. Мы подобны овцам Луны; она чистит их, кормит и стрижет, сохраняя для своих целей; а когда проголодается, она убивает их в огромном количестве. Вся органическая жизнь работает на Луну”.

– Изначально Красные как “жители башен” это заказчики и обитатели таких замков:



– Тамплиеры – черно-белые солнцепоклонники. Как на “магов денег” на них были ориентированы “обжоры” – ремесленники, цеховики, торговцы, горожане, крестьяне, нижний и средний уровень клира (типичный образ литературный и кинематографический образ хитроватого монаха, любителя выпить и закусить). После разгрома Ордена тамплиеры во многом бежали в Британию, где со временем была создана система относительного политического компромисса между Квартой и Квинтой. Позже они активно участвовали в колонизации Америки, и США изначально было государством преимущественно Солнечного культа.

– Революция и гражданская война в России – это наиболее яркий пример борьбы между Солнецепоклонниками (белыми, черно-белым “буржуазным” крылом масонства) и Лунопоклонниками (красными, “карбонариями”, являющимися эмиссарами древней европейской аристократии). Победили красные, что определило дальнейшую судьбу Россию.

– Для борьбы с народом, с “буржуазией”, Красными, наряду со старой технологий по организации “мора”, используется и новая – целенаправленный завоз на подконтрольные территории культурно чуждых мигрантов.