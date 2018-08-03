Элитный каннибализм в Лос-Анджелесе

В статье “Диалектика свинины” было предположение, что каннибализм – это возможное будущее человечества. Темная ветка реальности, по которой сейчас очевидно направляется человечество.
Статья из буржунета:
Что общего у Кэти Перри, Мерил Стрип и Челси Клинтон? Они все съели человеческую плоть в знаменитом Каннибал-клубе Лос-Анджелеса.
Частный ресторан долгое время работал в Лос-Анджелесе, слухи распространялись о том, кто присутствовал и что действительно обслуживается за закрытыми дверями. Теперь просочившийся документ Cannibal Club обнародовал некоторых «элитных» покровителей пресловутого ресторана.
CANNIBALISM «БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНО, ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ДУМАЕТЕ»
Согласно документу, Мерил Стрип, Челси Клинтон и Андерсон Купер из CNN держат членство в Cannibal Club. Кэти Перри, которая ранее говорила, что «Каннибализм более популярен, чем вы думаете», а «человеческая плоть - лучшее мясо», также является обычным закусочным.
Похвастаться, что ресторан является «передовым опытом экспериментальной кухни» и служит «культурной элите L.A.», веб-сайт Cannibal Club ясно дает понять, что они «специализируются на приготовлении человеческого мяса», который происходит от «молодых и здоровых тел».
По словам веб-сайта Cannibal Club, шеф-повара клуба «Каннибал-клуб» «приветствуются со всего мира» и приходят к Л.А., чтобы «практиковать свое ремесло без компромиссов и без ограничений по соглашению».
«ФИЛЬМАТЕРЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ПРАЗДНИКИ»
«В нашу эксклюзивную клиентуру входят известные кинематографисты, интеллектуалы и знаменитости, которые приняли идеи Просвещения о свободе выражения и рационализме. В ночные вечера артисты-авангардные артисты, знаменитые литературные деятели и новаторские музыканты развлекают наших гостей.
«В Cannibal Club мы отмечаем художественное превосходство как естественное и неизбежное выражение необузданного человеческого духа».
Биографии сотрудников перечислены на веб-сайте ресторана Cannibal Club.
Описывая каждое блюдо как «исследование вкуса и элегантности», шеф-повар Софи Лаффит объясняет: «Мясо, которое мы обслуживаем, выбирается из молодого и здорового. В соответствии с практикой каннибализма во многих примитивных обществах мы рассматриваем антропофаги как дань уважения мертвым, которые возрождаются в тела своих потребителей ».
Но не думайте, что вы можете просто пойти туда и проверить место. В соответствии с веб-сайтом частный ресторан проводит строгую политику проверки,
«Нам необходимо действовать в частном порядке и навязывать нашим членам, чтобы избежать разрушений от менее просвещенных».
МУЖСКОЕ МЕНЮ
В текущем меню, представленном на сайте, есть Силоиновый стейк (мясо человека, жареные говядины 8 унций), Печень и Гриб Пирожи («Русская версия пиоризов, запеченная, а не вареная, с пикантным заполнением диких грибов и печени человека») и Плацентарная лазанья («традиционная лазанька в другом месте с одним слоем сыра, замещенная измельченной плацентой в томатном соусе из реликвии, приправленная чесноком, луком и ореганом»).
Elspeth Blake, владелец Cannibal Club, не сразу ответил на наши вопросы относительно того, откуда исходит человеческая плоть.
«МОЛОДЫЕ И ЗДОРОВЫЕ ОРГАНЫ»
В разделе часто задаваемых вопросов веб-сайта Cannibal Club утверждает:
«Большинство предприятий и учреждений, которые нас снабжают, предпочитают сохранять эти отношения сдержанно. На индивидуальном уровне тела часто завещаны нам. Для некоторых это способ дополнить страхование жизни и компенсировать погребальные расходы. Для других, таких как член клуба Cannibal Club Гвендолин Фенвич, который был подан своим друзьям и родственникам в Клубе в январе 2008 года, готовится к еде и, таким образом, возрождается в телах живых, является привлекательной альтернативой более традиционная практика погребения и кремации ».
Откровение, что голливудские королевские власти, звезды эстрады и якоря для кабельного телевидения потребляют человеческую плоть, когда они находятся в Лос-Анджелесе, - это всего лишь последний пример того, как общественные деятели подвергаются темным фигурам, наслаждаясь темнотой. Jay-Z описал Иисуса Христа как «оригинальную фальшивую новость» в конце 2017 года. Майли Сайрус сказала «Приветствую сатану» в прямом эфире и заявила, что у нее более тесные отношения с дьяволом, чем с ее «земным отцом» Билли Рэем. Рианну поймали, говоря детям на Барбадосе, что «если Иисус не ответил на ваши молитвы, попробуйте молиться сатане».
На прошлой неделе Челси Клинтон сказал своим последователям в Twitter, что сатанизм - это «религия», которая заслуживает «уважения».
Эти инциденты вызвали опасения по всему миру, что Иллюминаты перешли на следующий этап своего генерального плана и начали открыто продвигать темную духовность как жизнеспособный религиозный выбор для тех, кто ищет руководство.
Комментариев нет:
Отправить комментарий